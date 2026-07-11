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Wessel Antes

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Raheem Sterling se pronuncia por primera vez desde su salida del Feyenoord y el accidente

Feyenoord
Inglaterra
R. Sterling

Raheem Sterling, de 31 años, ha vuelto a publicar en Instagram tras seis meses de silencio desde su salida del Feyenoord.

Sigue sin actualizar su foto de perfil ni su biografía, por lo que aún parece jugador del club.

Desde su salida y el accidente sin terceros con su Lamborghini Urus, apenas ha compartido nada con sus diez millones de seguidores.

El viernes asistió a un torneo juvenil de Play For The Memory, donde sigue siendo muy popular entre los jóvenes ingleses.

Publicó tres fotos con el mensaje «Un día genial». En los próximos meses podría conceder una entrevista sobre su fallida etapa en el Feyenoord.

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Este verano buscará un nuevo reto. La semana pasada, The Athletic publicó un vídeo sobre el declive de su carrera.

En el Feyenoord disputó ocho partidos, sumó una asistencia y jugó 421 minutos; el centrocampista Tobias van den Elshout le terminó ganando la titularidad en la banda izquierda.

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