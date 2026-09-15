Raheem Sterling se declaró culpable este martes en un tribunal inglés de conducción peligrosa. Así lo informan diversos medios ingleses. También admitió llevar óxido nitroso consigo, con la intención de consumirlo.

Sterling se vio involucrado a principios de este año en un accidente sin otros vehículos implicados en la M3, en el condado inglés de Hampshire. El delantero, de 31 años, chocó con su Lamborghini, valorado supuestamente en 270.000 libras, contra el guardarraíl.

En el accidente no se vieron implicados otros vehículos y no hubo heridos. Tras el choque, Sterling fue detenido por la policía bajo la sospecha de conducir bajo los efectos de las drogas.

Este martes compareció ante el juez. Allí declaró que había incurrido en conducción peligrosa y además admitió que llevaba seis cartuchos de óxido nitroso con la intención de inhalarlos. Sterling también reconoció que se había negado a someterse a una prueba de alcoholemia.

Tras su declaración de culpabilidad, Sterling sabe que se expone a una dura condena: por conducción peligrosa podría recibir una pena máxima de dos años de prisión. Aún no se sabe cuándo dictará sentencia el tribunal al respecto.

Sterling llegó al Feyenoord en febrero después de que expirara su contrato con el Chelsea. Sin embargo, el delantero no logró convencer en Róterdam. En ocho apariciones oficiales no marcó ningún gol y solo dio una asistencia. Desde el verano está sin club.