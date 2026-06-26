Rafael van der Vaart se parte de risa con la entrevista en directo a Brian Brobbey: «No sé si tiene novia, pero...»

Brian Brobbey marcó un gol en la victoria de Países Bajos 3-1 ante Túnez. Tras el partido, en la entrevista de la NOS, sus respuestas tan breves divirtieron a Rafael van der Vaart y a otros.

Brobbey admitió que quería demostrar su valía en el Mundial. Al preguntarle cómo se sentía por haberlo logrado, respondió con sequedad: «Muy bien».

Tras la entrevista en directo, la NOS volvió al estudio, donde Van der Vaart no pudo contener la risa ante la «entrevista sin rodeos».

«Estoy pensando. No sé si tiene novia, pero si vas a una cita y hablas así, ella se largará, supongo, ¿no?».

Me parece fantástico. Es un tipo simpático. Y si lo hace bien, estas entrevistas son aún más divertidas», concluye Van der Vaart entre risas.

Por ahora, Brobbey está brillando en el Mundial. El delantero del Sunderland empezó en el banquillo ante Japón, pero fue titular contra Suecia y Túnez.

Con tres goles en el Mundial, todo indica que mantendrá su lugar en el once.