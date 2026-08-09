Con Julian Brandt, Ajax incorporó, según muchos, a un jugador de otra categoría. El internacional alemán, 48 veces con su selección, ya mostró sus cualidades en sus dos apariciones como suplente y, además, el domingo ante el PEC Zwolle (0-2) marcó su primer gol con la camiseta del club de Ámsterdam. El analista Rafael van der Vaart está contento con su llegada, pero le molesta el relato de que Ajax debe estar agradecido de que Brandt, o un jugador como él, juegue en su club.

Brandt debutó entre semana con el Ajax en el duelo de la Conference League ante el Shelbourne FC. En su aparición desde el banquillo, de poco menos de media hora, repartió varios pases de gran nivel y podría haber firmado varias asistencias. Ante el PEC, sentenció el partido al definir con frialdad a pase de Mika Godts.

Así, el exjugador del Borussia Dortmund y del Bayer Leverkusen parece convertirse rápidamente en un éxito en la capital. "Me parece exagerado que (la gente diga que, red.) 'si un jugador así juega en el Ajax, allí pueden estar muy agradecidos'", dice Van der Vaart, sin entenderlo.

"Bueno, lo siento, pero yo creo que Ajax es simplemente un club muy grande. ¡Él puede estar agradecido de jugar en el Ajax! Es un muy buen jugador, no me malinterpretéis. Sí que me parece un poco un futbolista de buen tiempo. Cuando todo va de cara, le sale todo, y cuando viene mal dada, también nos vamos a irritar con él."

"Pero se ve con sus pases... En cualquier caso, es un buen fichaje. ¡Pero no tenemos que estar agradecidos de que venga al Ajax! Si hemos caído tan bajo, entonces me voy a casa", afirmó Van der Vaart.

Para Marc ter Stegen, el partido en Zwolle significó su debut como titular con el Ajax. El guardameta cedido por el FC Barcelona impresionó en la primera parte con una gran reacción. "Fue una parada fantástica, realmente muy bien hecha", añade su compañera analista Leonne Stentler.

"Tal y como lo conocemos, esta realmente no fue una parada fácil. La tarjeta roja (a Sherel Floranus, red.) fue crucial, pero los suplentes también fueron cruciales. Tolu, en particular, causó una gran impresión", dijo Stentler. Tolu Arokodare fue de gran valor con su asistencia a Jorthy Mokio en el 0-1. Brandt sentenció el partido en el tiempo añadido.