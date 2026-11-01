Rafael van der Vaart se deshace en elogios: «Me parecía irritante, pero ahora he disfrutado mucho con él»

Rafael van der Vaart disfrutó de lo lindo el domingo con Wout Weghorst. El delantero del FC Twente marcó nada menos que cuatro goles en la victoria por 0-9 ante el Excelsior en la VriendenLoterij Eredivisie. El Excelsior jugó casi todo el partido con diez hombres por la tarjeta roja a Nesto Groen.

El Twente goleó sin piedad en Róterdam. Weghorst firmó el 0-1, el 0-2, el 0-3 y el 0-7. «Esta tarde fue realmente única», dijo Van der Vaart en Studio Sport. «Le vi marcar goles que parecían de Bergkamp y Van Basten. Estuvo realmente fantástico. Eso también hay que reconocerlo».

«Por supuesto, a mucha gente le resulta irritante. Yo era uno de ellos. Pero hoy le salió todo. Todo fue bonito. Disfruté de verdad».

El otro gran protagonista del Twente fue Sondre Ørjasæter. El noruego dio nada menos que cinco asistencias, algo que no había ocurrido antes en un partido de la Eredivisie en lo que va de siglo.

«Una locura», afirmó Imke Courtois, también presente. «En cualquier caso, me parece un jugador muy bueno. Sobre todo porque juega con mucha facilidad tanto con la izquierda como con la derecha. Puede ir por fuera y por dentro. Es muy rápido en los primeros metros y, además, mantiene la visión de juego».

Van der Vaart está de acuerdo con ella. «Yo también disfruto viéndolo. Todo fue perfecto. Pero debo decir que un 9-0 en la Eredivisie me pone un poco triste».

«Una tarjeta roja y luego dejar escapar el partido de esa manera es un poco malo para la competición. Pero, bueno, el Twente tiene un buen equipo y puede sacar adelante algo así ante diez hombres. Pero, sobre todo, disfruté con Weghorst».