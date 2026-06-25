Rafael van der Vaart, muy impresionado por una estrella del Mundial: «¡Es increíble, y ni siquiera aparece en la foto!»

Según Rafael van der Vaart, Alemania aún no ha mostrado su mejor versión en el Mundial. Así lo afirmó el exinternacional holandés, con 109 partidos con la selección, en el estudio de la NOS.

Con dos victorias, ante Curazao (7-1) y Costa de Marfil (2-1), Alemania ya lidera el Grupo E antes de enfrentar a Ecuador.

Sin embargo, ¿ya está impresionado por la selección de Julian Nagelsmann? «No, aún espero más; deben crecer poco a poco en el torneo».

«También se ve en Brasil, en Francia y, a menudo, en Alemania: van alcanzando poco a poco su máximo nivel. Alemania tiene un centro del campo buenísimo, con Musiala, con Kimmich… También Sané cuando está en racha, pero la verdad es que aún no ha jugado tan bien».

«Eso llegará, y también en el caso de Wirtz», asegura. El presentador Sjoerd van Ramshorst muestra las cifras de Deniz Undav, autor de los dos goles que dieron a Alemania el 2-1 sobre Costa de Marfil el sábado.

«Lleva nueve goles en once partidos internacionales y sigue en el banquillo», señala Van Ramshorst. «Es extraño», coincide Van der Vaart. «¡Y ni siquiera está en la alineación!».

Contra Ecuador, Undav vuelve a quedarse en el banquillo y Kai Havertz, autor de dos tantos ante Curazao, mantiene la titularidad.