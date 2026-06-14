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Rafael van der VaartNOS
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Rafael van der Vaart hace un comentario racista tras el partido entre Holanda y Japón, pero se retracta inmediatamente

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
M. van de Ven
R. van der Vaart

Pierre van Hooijdonk culpa a Micky van de Ven del 2-2 de Japón en los últimos minutos. Rafael van der Vaart señala un error, pero se retracta al considerar inapropiado su comentario. 

«En la segunda parte parecía que sí. Un poco de ataque, ida y vuelta…», inicia su análisis en el estudio de la NOS. «Luego la Oranje marca y ahí te das cuenta de que todo vuelve para atrás». 

«En cierto modo, te lo estás buscando. Habría sido mejor seguir presionando», opina Van der Vaart. Luego aparecen las imágenes del 2-2 en los últimos minutos y Van Hooijdonk señala a un culpable claro. 

«Yo me fijo en el papel de Micky van de Ven. Estaba junto a Ogawa», opina el analista. «Lo ha perdido por completo. Se le ve dar la vuelta. Si eres el que está marcando al hombre, eres responsable de tu hombre». 

«Entonces es muy difícil cederlo a otro… Está completamente solo. Van de Ven no aparece. Puede rematar de cabeza con total libertad». 

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«El córner perfecto es muy difícil de defender», añade Van der Vaart. «Tenía la velocidad justa, por encima del punto de penalti. Con un poco de suerte entra, pero el saque fue magnífico».

Para justificar la duda de Van de Ven, Van der Vaart bromea: «Se parecen, quizá pensó que… No, es broma, no me atrevo a decir más».

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