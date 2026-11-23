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Rafael van der Vaart está decepcionado con el Ajax. Según el analista de Rondo de Ziggo Sport, el equipo de Ámsterdam podría haber dado un espectáculo futbolístico el domingo ante el ADO Den Haag.

«Si vas ganando 3-0 contra diez jugadores, ¿no acabas marcando siete u ocho?», se pregunta Van der Vaart, a quien le resulta extraño que el Ajax no ampliara más su ventaja ante un equipo de la zona baja.

El presentador Wytse van der Goot quiere saber si el Ajax le ha molestado. «Un poco, sí. Porque creo que el fútbol es diversión. El estadio está lleno y tratas de entretener a la gente», replica el exjugador del Ajax.

«Juegas contra el ADO Den Haag. Entonces tienes que empezar bien. Un gol a los dos minutos. El 2-0 y una tarjeta roja. Llega el 3-0 y, a partir de ahí, prácticamente dejas de insistir. Eso me da pena», lamenta Van der Vaart.

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Según el analista, los jugadores deberían haber entretenido mucho más a los aficionados. «Ahora vuelves a quedarte con una sensación de mierda», afirma el crítico seguidor del Ajax.

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Próximos partidos AJX Conference League 12:45 THU

El Ajax ganó el domingo al ADO gracias a dos goles de Davy Klaassen y uno de Jorthy Mokio. Los visitantes de La Haya tuvieron que jugar con diez desde el minuto 37, tras la expulsión de Matteo Waem.

El equipo de Ámsterdam ocupa actualmente el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie, a solo un punto del líder, el PSV. El domingo le espera el siempre intenso Clásico contra el Feyenoord.

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Por ahora, la atención del Ajax se centra en la Conference League. El jueves recibirá al FC Thun suizo en el Johan Cruijff ArenA. El Ajax es undécimo con seis puntos.