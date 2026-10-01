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Rafael van der VaartNOS
Sam Vreeswijk
Traducido por

Rafael van der Vaart aún ve un punto positivo en la selección neerlandesa: «Fue increíble»

Grecia vs Holanda
Grecia
Holanda
UEFA Nations League A
N. Lang
T. Reijnders

Países Bajos rescató el jueves por la noche un punto in extremis ante Grecia en la Nations League: 2-2. Rafael van der Vaart vio dos notas positivas en la Oranje: Noa Lang y Tijjani Reijnders.

En la primera parte todo salió mal para una débil selección neerlandesa. Con goles de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras, Grecia se fue al descanso con 2-0 a favor.

El seleccionador Xavi intervino con dureza al descanso: Ruben van Bommel, Quinten Timber y Guus Til fueron sustituidos por Lang, Ryan Gravenberch y Reijnders. Y dio resultado. Países Bajos fue muy superior y, con goles de Virgil van Dijk y Reijnders, acabó remontando hasta el 2-2.

«Me parece bien de un entrenador que admita su propio error», dijo Van der Vaart después del partido en la NOS en referencia a los tres cambios de Xavi en el descanso. «También hay muchos entrenadores que se aferran a lo que alinearon y le dan otro cuarto de hora. Pero fue simplemente una primera parte dramática y había que cambiar.»

«Noa Lang estuvo sensacional y Reijnders jugó de maravilla», elogió el analista. «Así que como entrenador aún lo corriges, aunque, por supuesto, empiezas realmente de forma desesperante.»

UEFA Nations League A
Grecia crest
Grecia
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UEFA Nations League A
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Holanda
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Serbia
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Wim Kieft vio que Países Bajos estuvo mejor con el balón tras el descanso. «Es muy fácil decir ahora que Til y Timber no son lo bastante buenos, pero Reijnders y Gravenberch sí están a otro nivel», afirmó Kieft.

Van der Vaart coincide con él. «Dinámicos y rápidos. Peor no podía ser. Si luego entras, también juegas con mucha más libertad. Eso también tengo que decirlo. Pero se veía mucha más hambre. Además, volvieron a presionar de inmediato.»

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