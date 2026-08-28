Rafael Leão alcanza un acuerdo personal y deja el AC Milan por 45 millones de euros

Rafael Leão va a dejar el AC Milan después de siete años. Entre otros, Matteo Moretto y Fabrizio Romano informan de que ha alcanzado un acuerdo personal con el Galatasaray, donde va a percibir doce millones de euros netos al año.

El viernes ya se supo que el Galatasaray tenía un acuerdo con el Milan por una cantidad de traspaso de entre 40 y 45 millones de euros. Sin embargo, según The Athletic, Leão tenía preferencia por el Aston Villa, que también estaba interesado.

Sin embargo, el Galatasaray hizo todo lo posible para convencer a Leão y mejoró la oferta salarial. Se sabía que podía ganar entre 10 y 12 millones de euros netos por temporada y, según Moretto, esa cifra ha acabado siendo de 12 millones, sin posibles bonificaciones.

Leão juega en el Milan desde el verano de 2019. El club lo fichó entonces procedente del Lille OSC por una cantidad de traspaso de 49,5 millones de euros.

Desde entonces, el portugués ha disputado nada menos que 291 partidos oficiales con el conjunto milanés. En ellos firmó 80 goles y 65 asistencias. Su contrato en San Siro todavía se extendía hasta mediados de 2028.

En el Galatasaray, Leão competirá por un puesto con Baris Alper Yilmaz, actualmente el extremo izquierdo titular fijo en el Rams Park. Leão será el segundo gran fichaje del Galatasaray este verano, después de Aleksey Batrakov.

El mediapunta ruso, de 21 años, llegó procedente del Lokomotiv de Moscú por 25 millones de euros. El Galatasaray ha comenzado la temporada de la Süper Lig de forma algo decepcionante, con cuatro puntos en dos partidos.