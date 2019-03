Rafael García hubiera preferido que Alianza ganará la serie al Monterrey

El jugador apareció en el once ideal de la Concachampions.

Monterrey eliminó por la mínima al Alianza, en un juego que dejó al equipo rayado con muchas dudas para eliminar a los salvadoreños, y que tuvo que recurrir a un penalti para pasar a la siguiente ronda.

De ese partido jugado en la casa del Monterrey una de las figuras fue el portero uruguayo Rafael García, quien atajó cualquier oportunidad del local y sobretodo quitó uno de los dos penales del juego.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, Rafa explicó: "Me deja contento eso, pero no me enfoco mucho en lo personal. Soy consciente de lo que se genera. Agradezco las distinciones, pero me hubiera gustado no estar en ese once y que Alianza hubiera pasado. Esa es la realidad”.