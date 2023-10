Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, rectifica a Mikel Camps: "Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir”

“Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado", dice el directivo azulgrana tras la victoria de Champions.

Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, se ha referido este miércoles, en declaraciones para Movistar Plus+, al tuit de Mikel Camps, portavoz del club catalán, en el que atacaba al delantero del Real Madrid Vinicius Jr. por unas bicicletas que hizo el brasileño en Braga.

En ese sentido, Yuste ha rectificado a Camps en nombre de la entidad azulgrana. “Aunque sea un desliz, no se tiene que hacer. Es un tuit desafortunado. Si me está oyendo Vinicius, no se va a repetir”, comentó.

Camps, portavoz de la junta del FC Barcelona, había llamado "payaso" a Vinicius Jr durante el partido que enfrentaba al Real Madrid con el SC Braga, por la tercera jornada de la fase de grupos.

“No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, qué representan esas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo”, había escrito en la red social X (ex Twitter) después de que Vinicius exhibiera su talento por la banda izquierda del ataque del Madrid mientras le marcaba Saatci, defensa turco del conjunto portugués.

La captura de su mensaje fue reproducida por varios medios de comunicación y muy comentada, pero Camps lo borraría poco tiempo después. Después del encuentro, al delantero del Real Madrid Rodrygo Goes le consultaron sobre esas expresiones de Camps, a las que el delantero brasileño ha calificado como "lamentables".