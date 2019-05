Rafa Márquez y el título que le hizo falta

Márquez Álvarez cerró una exitosa carrera luego del Mundial de Rusia 2018.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Rafael Márquez, cinco veces mundialista con la Selección mexicana, pudo ganarlo prácticamente todo en el futbol europeo, desde su paso por el Mónaco de hasta un éxitoso con el que campeonó en Primera División, y UEFA .

Por ello, en entrevista con Goal, el ex capitán del combinado nacional lamenta no haber alcanzado la gloria con el , con quienes quedó cerca de alcanzar el título bajo la tutela de Ricardo Antonio La Volpe, a quien ha considerado como uno de sus maestros en la disciplina.

"Esto me lo han preguntado varias veces, estuve cerca de conseguir algo importante con Atlas, nos quedamos cerca, me siento orgulloso de haber llegado hasta ahí (final en ), al igual que conseguir una liga en Francia, ganar la Liga en varias ocasiones en , tener la oportunidad de ganar algo aquí en con León, pude haberlo ganado casi todo, me quedo satisfecho de todo lo que logré", mencionó, a unos días del partido por la paz a beneficio de la fundación Scholas que marcará su despedida de las canchas.

"Obviamente me hubiera gustado ser campeón con Atlas, estuve muy cerca de hacerlo, con eso me quedo, le deseo al Atlas que algún día lo pueda conseguir", agregó Rafa, quien acepta que continuará con su preparación para volver al medio, aunque por ahora continuará residiendo en Guadalajara.

"Fue mucho el sacrificio, el esfuerzo que hice para primero conseguir mis objetivos, mis sueños, después con ende poner el nombre de México muy en alto en el máximo nivel, ojalá que todo ese esfuerzo que hice lo pueda reconocer el día de mañana la gente de México. Tampoco busco eso (una retribución), busco más la satisfacción personal, ahora eso ya quedó atrás, ahora ya hay que pensar en el presente, seguirse formando porque esto sigues aprendiendo día con día, pensar en tratar de satisfacer nuevas experiencias", manifestó.