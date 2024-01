Rafa Márquez, sobre suceder a Xavi en el Barcelona: "A una oportunidad así no se le puede decir que no"

El mexicano, entrenador del Barça Atlètic, habló después de la victoria en casa del Fuenlabrada.

Rafa Márquez se apunta para suceder a Xavi Hernández en el banquillo del primer equipo del FC Barcelona.

Pocos minutos después de que Xavi anunciara que no seguirá en el club después del 30 de junio, Márquez compareció en el marco del post partido ante el Fuenlabrada.

El ex defensa mexicano es el actual técnico del Barcelona Atlètic, y habló ante los medios luego del 1-2 cosechado por la jornada 21 del Grupo A de la Primera Federación.

El artículo sigue a continuación

En ese sentido, Rafa no ocultó su deseo por sentarse en el banquillo del FC Barcelona, y dijo que "a una oportunidad así no se le puede decir que no".

"Es una lástima que el equipo haya tenido esa derrota (...) Tiene tiempo la directiva para pensarlo bien. Llegará si me tiene que tocar. Quién no querría ser entrenador del Barça... Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. Una oportunidad así no le puedes decir que no", contestó el ex jugador del Barça cuando se le preguntó sobre la anticipada salida de Xavi y la posibilidad de reemplazarle.