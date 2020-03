Rafa Benítez: “Es mentira que intentara enseñar a Cristiano a lanzar faltas en el Madrid”

El entrenador español desmiente los chascarrillos sobre CR7 y Modric en su etapa al frente del conjunto blanco al tiempo que lanza una pulla.

Rafa Benítez concedió una entrevista a Marca durante su stage invernal en donde está junto a su equipo el Dalian chino.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes con el primer mes de prueba gratuito

En ella repasa su etapa como entrenador del Madrid y al ser preguntado si enseñó a Cristiano Ronaldo a lanzar faltas en el afirma como rotundidad que “eso es mentira. En ningún momento yo le dije cómo tenía que lanzarlas”. Detalla que “la única conversación que tuve con Cristiano sobre las faltas fue en , cuando estábamos en la pretemporada. Yo le dije que habíamos analizado, junto a mi entrenador de porteros, las faltas que él lanzaba cuando estaba en el ... y la trayectoria que hacía el balón respecto a la posición de la barrera. Nuestra idea entonces, como técnicos del , era intentar contrarrestar sus faltas”.

Más equipos

Reitera una vez más que “en ningún momento, siendo entrenador del Madrid, le dije a Cristiano cómo se debían tirar las faltas”.

El mito Modric y el exterior es falso también

Benítez también se pronuncia sobre Modric y su golpeo de exterior y señala que “sólo le dije que cuando tienes un pase sencillo con el interior hay que darle con el interior, porque le llega más fácil a tu compañero”.

El artículo sigue a continuación

Remarca que “cuando yo jugaba, también le daba con el exterior, pero en pases de 10-15 metros. Cualquiera que entienda de fútbol y que me conozca sabe que eso es mentira”.

“No interesaba que hiciésemos más en el Madrid”

El entrenador afirma sobre su etapa en el Real Madrid que “pudimos fichar a Lucas, Casemiro y Kovacic. Dos de ellos siguen ahí, y a buen nivel, pero no quiero hablar de eso. A mí, en seis meses, me dejaron hacer lo que me dejaron hacer. Por lo que sea, no interesaba que hiciésemos más. Y ya está. No quiero decir más”.