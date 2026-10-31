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El exinternacional belga Radja Nainggolan se enfrenta a una petición de dos años de prisión y una multa de 105.000 euros después de que las autoridades de Bruselas lo acusaran de delitos financieros. El proceso judicial contra el excentrocampista de la Serie A, de 38 años, tiene su origen en su detención en enero de 2025 durante una investigación antidroga más amplia en Amberes.

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El veterano belga se enfrenta a graves cargos

La Fiscalía de Bruselas ha solicitado formalmente una pena de dos años de prisión y una multa de 105.000 euros para el exjugador del Cagliari por presunto blanqueo de capitales. Aunque el futbolista, de 38 años, fue detenido inicialmente por la policía en enero de 2025 en el marco de una investigación sobre tráfico internacional de drogas en Amberes, siempre ha defendido su inocencia. La Fiscalía lo ha descartado ahora como implicado directo en el tráfico de estupefacientes o en una organización criminal.

Una entrega de dinero en efectivo, bajo escrutinio judicial

Pese a retirar las acusaciones iniciales relacionadas con la banda y el tráfico de drogas, los investigadores estatales consideran que el veterano centrocampista, apodado «Il Ninja» durante su etapa en Italia, debe ser condenado por manejar fondos ilícitos por un importe superior a 100.000 euros. La suma en cuestión supuestamente se la entregó su amigo Nasr-Eddine Sekkaki, hermano menor del conocido delincuente Ashraf Sekkaki.

Al detallar la operación durante la vista, el fiscal declaró: «Nainggolan recibió 105.000 euros en efectivo de Sekkaki, que le pidió que transfiriera el dinero a la cuenta de su madre».

En respuesta a esas afirmaciones, Nainggolan explicó a los investigadores que simplemente había pedido prestado el dinero a Sekkaki para mantener su estilo de vida después de que le bloquearan sus propias cuentas bancarias tras divorciarse de su exmujer.

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La defensa pide la absolución total

Nainggolan ha continuado su carrera como futbolista en la segunda división belga desde que regresó a Europa procedente de Indonesia, el país natal de su padre, donde jugó en el Bhayangkara FC, club propiedad de la policía, durante la segunda mitad de la temporada 2023-24. Posteriormente fichó por el Lokeren en enero de 2025 antes de incorporarse a su actual club, el Patro Eisden, un año después.

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Aunque el centrocampista no acudió en persona a la primera vista, su representante legal, Mounir Souidi, confirmó que la defensa solicitará la absolución total cuando presente sus argumentos el próximo mes: «Ya hemos demostrado que las acusaciones anteriores carecían de fundamento; solo queda la de blanqueo de capitales, pero tampoco tiene fundamento».

Se acerca la cita judicial de noviembre

Está previsto que el equipo legal de Nainggolan presente formalmente sus argumentos de defensa ante el tribunal de Bruselas el 13 de noviembre, con el objetivo de que se desestime la acusación financiera pendiente. Según informaciones de medios belgas, el excentrocampista de Roma e Inter podría acudir en persona a la vista del próximo mes tras faltar a la última sesión. Hasta que se dicte sentencia definitiva, sigue perteneciendo al Eisden, de segunda división.