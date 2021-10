Radiografía de la plantilla del Barcelona: pocos jugadores están dando el nivel

Muy pocos jugadores azulgrana alcanzan el aprobado en este arranque de temporada

Ronald Koeman ha sido fulminado. Los números del holandés al frente del Barcelona son realmente negativos. Ahora el club busca nuevo cuerpo técnico para enderezar la nave pero ¿y los jugadores? ¿qué responsabilidad están teniendo en el devenir de la temporada? ¿qué nivel están ofreciendo desde que comenzó el curso? En Goal pasamos revista al rendimiento de la plantilla azulgrana y le ponemos nota a los futbolistas. Pocos alcanzan el aprobado.

Ter Stegen. Lejos de su mejor nivel. Está encajando demasiados goles y ha dejado de hacer aquellas intervenciones decisivas que salvaban puntos en momentos clave. En los últimos cinco partidos que el Barcelona ha encajado gol, siempre fue en el primer disparo entre los tres palos. Fue así ante Benfica, Atlético, Valencia, Real Madrid y Rayo. Suspenso.

Neto. El club quiso que saliera este verano, pero ninguna oferta cuajó. No juega. Sin calificar.

Mingueza. El canterano está cumpliendo con la labor que siempre se le asigna. Sufre cuando tiene que marcar a su par, pero suele incorporarse en ataque con bastante eficacia. Esta temporada está teniendo menos peso en las alineaciones que en la anterior. Aprobado.

Sergiño Dest. A veces lateral, a veces extremo. El caso es que Dest se ha convertido en un caso paradójico. Es capaz de lo mejor y de lo peor. No está respondiendo a las expectativas que despertó su fichaje. Sensación de que tiene mucho margen de mejora. Suspenso.

Jordi Alba. A pesar de las múltiples molestias que ha tenido, sigue siendo una parte importante de los esquemas ofensivos del Barcelona. No está en su mejor momento, pero siempre suma y sigue siendo un referente. Aprobado.

Umtiti. Lleva años teniendo pie y medio fuera del club, pero siempre se queda. Confesó que lloró cuando habló con Laporta para que le dieran una última oportunidad. No ha jugado nada. El club intentará que salga en enero. Sin calificar.

Lenglet. Ha perdido la titularidad después de sus múltiples errores groseros que costaron goles y penaltis en contra. No está en el mejor momento de su carrera y desde luego, necesita mejorar mucho para volver a ser titular. Y cuando juega, no da el nivel. Suspenso.

Araujo. Sin duda, el mejor defensa del Barcelona. Rápido, contundente, serio y con mucha ambición, se ha metido al público en el bolsillo. Sin duda, uno de los grandes activos de futuro del club. Su fichaje, un acierto. Notable.

Gerard Piqué. Objeto de muchas críticas, el central está intentando tirar del carro en los partidos importantes. Conserva su gran salida de balón y sigue haciendo goles importantes, pero sufre en la marca y ha perdido velocidad. Puede y debe mejorar. Suspenso.

Eric García. Está siendo uno de los más criticados en los medios de comunicación, pero no parece el gran culpable del caos defensivo del equipo. Buena salida de balón, necesita mejorar en contundencia. Está mejorando en los últimos partidos. Suspenso.

Busquets. Hay un Busquets que juega de cine con la selección española y un Busquets que no acaba de brillar con el Barcelona. Le cuesta un mundo correr hacia atrás y sufre si el equipo se parte. Sigue siendo un maestro del pase. Clave para el nuevo entrenador. Aprobado.

Nico González. Una de las apariciones más ilusionantes de la temporada. Tiene temple, buen manejo y mucho futuro. Notable.

Gavi. Internacional absoluto con apenas 17 años, el de Los Palacios se ha metido, de lleno, en la dinámica del primer equipo. Debe mejorar mucho sin balón porque comete demasiadas faltas, pero su intensidad y su talento son una bendición. Notable.

Frenkie De Jong. Ha pasado de jugador capital a futbolista intrascendente. No pesa en los partidos y a pesar de su gran talento para generar transiciones y conducir de manera elegante, está muy por debajo de lo que puede ofrecer. Suspenso.

Sergi Roberto. Uno de los jugadores más criticados por aficionados y medios. No está en su mejor nivel y ha cometido errores impropios de su calidad. Aún no ha renovado y su futuro es incierto. Suspenso.

Pedri. Pieza clave en el engranaje azulgrana. Hasta su lesión, ha sido siempre titular. Su magnífica temporada pasada es su gran aval. Su recuperación será importante para el nuevo entrenador. Aprobado.

Riqui Puig. Su caso es realmente especial. Siempre que ha jugado ha demostrado que puede sumar, pero con Ronald Koeman su rol se ha limitado a calentar banquillo. Veremos qué rol le proporciona el nuevo técnico. Sin calificar.

Ansu Fati. Después de superar una grave lesión y tras cuatro operaciones de rodilla, quiere ser el crack del futuro del Barcelona. ilusiona a todos los aficionados, pero apenas ha jugado un par de ratos. Tiene mucho potencial pero ¿habrá paciencia con él? Sin calificar.

Ousmane Dembélé. Sigue en su estado natural desde que llegó al Camp Nou: lesionado. Aún no ha renovado y en el club sospechan que está negociando con otros equipos. La hoja de ruta es clara: renovación, venta o grada. Sin calificar.

Demir. Koeman contó con él en un par de partidos, pero no brilló ni desbordó. Y desde entonces, apenas rasca bola. tuvo minutos ante el Rayo, pero no pudo cambiar el signo del partido. Se espera más de él. Aprobado.

Philippe Coutinho. El club no pudo sacarle en verano porque no había ofertas y se quedó. Su papel en el equipo no es relevante. Es el fichaje más caro de la historia y está aportando entre poco o nada. Suspenso.

Memphis Depay. Despertó la ilusión del culé cuando llegó, pero su rendimiento está yendo de más a menos. Tiene mucha calidad, pero con el paso de los partidos se ha vuelto menos decisivo y le está faltando frescura. Se espera más de él. Aprobado.

Kun Agüero. Sale de una lesión complicada y apenas ha tenido tiempo para demostrar nada. En dos partidos un gol en su haber. Llegó para ser el cuarto delantero y por lo que parece, el equipo le va a necesitar mucho. Sin calificar.

Luuk De Jong. Nadie entendió su fichaje. Petición expresa de Koeman que no está dando el nivel. Criticadísimo entre los aficionados. Ha jugado muchos minutos y no ha dado la talla. Cabe suponer que el club le invitará a salir en el mercado de invierno. Suspenso.

Conclusión: No está siendo ni mucho menos la mejor temporada del Barcelona. Muchos jugadores clave no están dando el nivel y otros necesitan mejorar mucho para alcanzar los objetivos y exigencias para pelear los títulos. Ahora viene un nuevo entrenador y todos empezarán de cero.