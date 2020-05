Radamel Falcao donará su primera camiseta de Galatasaray para subasta

'The Biggest Game' es la actividad benéfica impulsada por Alejandro 'Papu' Gómez con la cual se recaudarán fondos para hospitales que atienden la pandemia del coronavirus en todo el mundo.

Una de las figuras vinculadas es el goleador Radamel Falcao García, quien a través de un video publicado en sus redes sociales, confirmó que los aficionados podrán subastar por la primera camiseta que usó en el .

'El Tigre' precisó que la camiseta es especial para él pues además de ser la del debut con el Cim Bom, también fue con la que marcó el primero de sus 10 goles hasta el momento con el equipo. Las donaciones empezarán en 5 euros y la recaudación será destinada para el hospital Méndez Barreneche de su natal Santa Marta.

Falcao, al igual que el fútbol turco, se prepara para reiniciar la Superliga a partir del próximo viernes 12 de junio.

Con los fondos que se recolecten ayudaremos al Hospital Méndez Barreneche, en Santa Marta, . Donando 5€ o más en https://t.co/iz0j0XCjsR , puede ser tuya.

We want to help a hospital in Colombia. By donating 5€ or more on https://t.co/iz0j0XCjsR , it can be yours. pic.twitter.com/pxc8WziFDz