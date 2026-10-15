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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Racismo, insultos y amenazas de muerte: "Vinicius, imbécil" desata un nuevo escándalo en LaLiga

Vinicius Junior
Real Madrid
Primera División
Brasil

La Liga eleva un informe explosivo al Comité de Disciplina

La octava jornada de LaLiga no se libró del veneno del fanatismo: en un informe demoledor que la patronal elevó a las instancias disciplinarias, los cánticos ofensivos volvieron a ser protagonistas, y esta vez el blanco fue el habitual, el brasileño Vinicius Junior, insultado directamente en pleno País Vasco, en una jornada descrita como la más crispada de la temporada.

La Liga Nacional de Fútbol Profesional, "LaLiga", condenó con dureza el cántico ofensivo "Vinicius, imbécil", que entonaron los aficionados de la Real Sociedad durante el partido de su equipo frente al Deportivo de La Coruña.

La patronal incluyó el episodio en su informe semanal oficial presentado ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol y la Comisión Antiviolencia, documento que recoge todos los cánticos que incitan a la violencia o contienen contenido ofensivo.

El incidente se produjo en el estadio de la Real Sociedad, en San Sebastián, y se suma a un largo historial de ataques que sufre el delantero del Real Madrid en los campos españoles.

Nadie se salvó: ni España misma

Los excesos no se limitaron a Vinicius: el mismo informe desveló otro escándalo en el partido entre Alavés y Atlético de Madrid, donde los aficionados del equipo local entonaron en tres ocasiones distintas cánticos ofensivos contra España y la selección nacional.

LaLiga recogió los cánticos literalmente: "Puta España y puta selección" y "Españoles, hijos de....", en una ofensa directa al símbolo nacional.

En un tercer episodio no menos grave, el informe señaló lo ocurrido en el partido entre Málaga y Espanyol, donde los aficionados del equipo andaluz gritaron dos veces "Bryan, muérete", lanzando una amenaza explícita al jugador visitante Bryan Zaragoza, que había marcado el primer gol de su equipo en un encuentro que terminó en empate (1-1).


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