Andrés Roberto Flores Bocanegra

Racing vs. River Plate, Octavos de Final del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido del Torneo Clausura 2025 entre Racing y River Plate, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Racing recibe a River Plate este lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas en el estadio Presidente Perón, por los Octavos de Final del Torneo Apertura 2025.

Sigue aquí en directo el Racing vs. River Plate del Torneo Apertura 2025 de la Liga Argentina

La Academia clasificó a los Octavos de Final después de finalizar en la tercera posición de la Zona A con 25 puntos.

Por su parte, el Millonario se metió a la ronda de los 16 mejores tras colocarse en el sexto lugar de la Zona B con 22 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga Profesional
Racing Club crest
Racing Club
RAC
Tigre crest
Tigre
TIG

Cómo ver Racing vs River Plate, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar, Fanatiz
SudaméricaESPN Premium (Argentina), ESPN, Disney+
MéxicoDisney+, Fanatiz
Estados UnidosTyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido estará disponible en España por M+ Liga de Campeones, Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz. 

En Argentina la transmisión estará a cargo de ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Racing vs River Plate

crest
Liga Profesional - Apertura Playoff

El partido se disputa este lunes 24 de noviembre a las 19:15 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Presidente Perón.

  • México:16:15 horas
  • Estados Unidos:17:15 horas (tiempo del este)
  • España:23:15 horas

Noticias del equipo y escuadras

Racing Club contra River Plate alineaciones

Racing ClubHome team crest

3-4-3

Formación

4-3-1-2

Home team crestRIV
25
F. Cambeses
13
S. Sosa
2
A. Basso
23
N. Colombo
5
J. Nardoni
32
A. Almendra
27
G. Rojas
15
G. Martirena
28
S. Solari
17
T. Conechny
9
A. Martinez
1
F. Armani
13
L. Rivero
4
G. Montiel
21
M. Acuna
28
L. Martinez Quarta
37
T. Acosta
22
K. Castano
26
I. Fernandez
24
Enzo Pérez
19
S. Driussi
7
M. Salas

4-3-1-2

RIVAway team crest

RAC
-Alineación

Suplentes

Manager

  • G. Costas

RIV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Gallardo

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Noticias de Racing

De acuerdo con información de TyC Sports, algunos de los futbolistas con lesiones menores le han pedido a Gustavo Costas que los considere para el duelo con River.

Noticias de River Plate

Tras el empate frente Vélez, mismo que dejó que fuera de la Copa Libertadores a los Millonarios, se publicó un video de Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio riendo en el palco, situación que causó indignación entre los aficionados.

Marcelo Gallardo ya había dejado fuera a Díaz y Borja de las últimas convocatorias.

Cómo llegan al partido

RAC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/1
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

RIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/3
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RAC

Últimos partidos

RIV

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

