Noticias del equipo

En el Racing Santander, el técnico José López no podrá contar con Andrés Martín, que figura en la lista de bajas por lesión. El resto de la plantilla está disponible, aunque el club no ha confirmado el once inicial previsto.

Real Sociedad afronta el partido con varias ausencias importantes. Ander Barrenetxea, Álvaro Odriozola y Mamadou Sarr están descartados por lesión para Pellegrino Matarazzo, quien deberá ajustar su planteamiento en consecuencia. Se espera que el técnico confirme la alineación oficial más cerca de la hora del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El Estadio El Sardinero acoge un duelo de Primera División entre Racing Santander y Real Sociedad, dos equipos con objetivos bien distintos en la tabla pero con motivación sobrada para sumar los tres puntos.

El Racing llega a este partido desde la décima posición, intentando consolidarse en la mitad alta de la tabla tras un inicio de temporada irregular. José López dirige a un equipo que ha mostrado capacidad para competir contra rivales de nivel, aunque también ha encajado resultados que frenan su progresión.

Real Sociedad, por su parte, ocupa el quinto puesto y llega en un buen momento de forma. Pellegrino Matarazzo ha conseguido dar solidez a un equipo que compite en varias competiciones y que suma victorias importantes en LaLiga y en la Europa League.

Los txuri-urdin vienen de ganar 1-0 al Rayo Vallecano en su último compromiso liguero, una victoria que refuerza sus aspiraciones europeas de cara al tramo decisivo de la primera vuelta. Su participación continental añade carga al calendario, pero el equipo ha respondido bien ante las exigencias.

El conjunto cántabro, sin embargo, no es un rival fácil en casa. El Sardinero puede ser un fortín incómodo, y el Racing ha demostrado capacidad para sorprender a equipos de mayor rango esta temporada.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y el canal de televisión.

Estado de Forma

Racing Santander acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 1-2 en el campo del Málaga en Primera División, y también se impusieron al Espanyol por 2-1. Las derrotas llegaron ante el Real Madrid, que ganó 3-0, y el Osasuna, que se impuso 2-0. En ese tramo, el Racing ha marcado siete goles y ha encajado seis.

Real Sociedad presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Matarazzo ganó 1-0 al Rayo Vallecano en su último partido liguero y empató 1-1 con el Lyon en la Europa League. También golearon 6-0 al Lillestroem en competición europea y vencieron 2-1 al Levante, con la única derrota llegando ante el Athletic Club por 2-1. En total, la Real ha anotado 10 goles y ha encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue un amistoso de pretemporada en julio de 2026, que terminó con empate a uno. Antes de ese encuentro, Racing Santander venció 1-0 a Real Sociedad en otro amistoso disputado en julio de 2019. En los últimos cinco cruces registrados, Real Sociedad acumula tres victorias, Racing Santander dos victorias y hay un empate.

La Clasificación

En la clasificación de Primera División, Racing Santander ocupa actualmente la décima posición, mientras que Real Sociedad se sitúa en el quinto puesto.