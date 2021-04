Racing - Godoy Cruz, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Luego del empate ante River, la Academia buscará un triunfo ante el Tomba que le permita asegurarse seguir entre los cuatro mejores en la Zona A.

Mucho se habló durante los últimos días del empate entre Racing y River: la Academia fue a Núñez con un planteo timorato, pero logró llevarse un punto un punto ante un rival que hacía un mes le había convertido cinco goles en una final. Y no solo eso, sino que gracias a ese resultado logró acomodarse entre los cuatro mejores de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Pero ahora le tocará enfrentar a Godoy Cruz en el Cilindro y no le alcanzará solo con no perder.

El conjunto de Avellaneda está en puestos de clasificación a la próxima ronda del certamen: tiene 12 unidades, al igual que Central Córdoba y Banfield, los otros escoltas de Colón, el único líder invicto y casi con puntaje ideal. Pisándoles los talones están el propio Millonario y Estudiantes, con 11, por lo que los albicelestes necesitan un triunfo para asegurarse seguir en las posiciones que dan paso a los cuartos de final.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE RACING

Luego de un mes en el que el coronavirus aplacó lenta pero intensamente a todo el plantel de Racing -llegó a tener ¡15! jugadores infectados-, Juan Antonio Pizzi por fin podrá contar con (casi) la totalidad del plantel: Lorenzo Melgarejo y Mauricio Martínez se sumaron a los entrenamientos a la par del grupo y el club informó que todos los hisopados realizados dieron negativo. Así, el único que aún se encuentra aislado es Héctor Fértoli, quien debería reincorporarse el próximo lunes ya que se cumplen 10 días desde que contrajo la enfermedad el domingo.

¿Un posible once? Arias, F. Domínguez, Sigali, Novillo, Mena; Chancalay, Miranda, Gutiérrez, Piatti; Maggi, Copetti.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE GODOY CRUZ

Hace tres fechas que el conjunto de Sebastián Méndez no logra sumar de a tres: luego de aquella victoria por 3-1 sobre Platense, los mendocinos cayeron ante Argentinos, fueron vapuleados por River y empataron ante Talleres. Es desde esa buena igualdad en Córdoba desde donde quiere edificar el Gallego: el DT quedó conforme con el rendimiento del equipo y, aunque cambiaría el esquema, no realizaría tantos cambios para visitar el sur del Gran Buenos Aires.

Un once sería con Espínola, Silva, Dos Santos, González, Pérez; Tesuri, Abrego, Cartagena, Burgoa; Ojeda y Badaloni.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El encuentro entre la Academia y el Tomba se disputará el domingo 4 de abril, desde las 21:00 hs. en el Estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Facundo Tello.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido será televisado por TNT Sports, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).