Racing - Flamengo, por la Copa Libertadores: formaciones, fecha, hora y cómo verlo en vivo por TV y streaming

En medio de la crisis por la salida de Milito, la Academia afronta el duelo de ida de los octavos de final frente al campeón defensor del certamen.

El nuevo Racing que comenzó a gestarse allá por 2014 con el regreso de Diego Milito para ser campeón como jugador y se consolidó definitivamente con la asunción del Príncipe como Director Deportivo del club, se derrumbó como un castillo de naipes en una semana luego de que el ídolo anunciara que no continuará en el club por diferencias irreparables con Víctor Blanco. Y en medio de esta crisis fundacional, que pone en jaque el modelo de club que se estaba construyendo, la Academia debe afrontar los octavos de final de la , nada menos que contra el campeón defensor, Flamengo.

Tras cuatro derrotas consecutivas en la Copa Liga Profesional, el conjunto de Avellaneda ya no tiene chances de clasificarse a la Zona Campeonato del certamen y apunta todos sus cañones al torneo continental. Su rival, en tanto, tampoco llega en un momento ideal: si bien el último fin de semana derrotó 3-1 a Coritiba en el Brasileirao, el Mengao venía de cuatro derrotas en seis paritdos, de ser eliminado de la Copa de y de despedir a su entrenador Domenec Torrent.

A continuación, Goal te trae todo lo que tenés que saber de cara al encuentro de ida de los octavos.

Más equipos

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RACING

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Tras la confirmación del alejamiento de Milito, el futuro de Sebastián Beccacece está en el aire, más allá incluso de lo que suceda con la serie frente a Flamengo. En lo estríctamente deportivo, el DT viene de darles descanso a todos los titulares en el partido frente a del torneo local y podría cambiar por un esquema de cinco defensores para el duelo contra Flamengo. Tras la ola de lesiones de los últimos partidos, Augusto Solari quedó descartado para la ida, mientras que aguardarán hasta último momento a Lorenzo Melgarejo.

¿El probable equipo? Arias; Pillud, Nery Domínguez, Sigali, Soto, Mena; M. Rojas, Miranda; Fértoli, L. López, Reniero.

El artículo sigue a continuación

LA PROBABLE FORMACIÓN DE FLAMENGO

A diferencia de Beccacece, Rogério Ceni no cuidó nada en el último partido local antes del duelo copero y puso a la mayoría de titulares en el triunfo 3-1 sobre Coritiba. Los dos que no jugaron pero sí viajaron con el plantel rumbo a Buenos Aires son dos de las grandes estrellas del equipo: el goleador Gabriel Barbosa y el lateral Filipe Luis se recuperaron de sus lesiones y serán titulares contra la Academia. El que no estará en Avellaneda, en tanto, será Pedro, que se lesionó en el triunfo 1-0 de Brasil sobre en las Eliminatorias.

Confira os relacionados para a partida contra o Racing pelas oitavas de final da Libertadores. #VamosFlamengo pic.twitter.com/Ao5lvrF7nO — Flamengo (@Flamengo) November 22, 2020

¿Los once? Diego Alves; Isla, Thuler, Leo Pereira, Filipe Luis; Éverton Ribeiro, Willian Arao, Gerson, De Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabriel Barbosa.

DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro se disputará este martes 24 de noviembre desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo del venezolano Alexis Herrera.

TV Y STREAMING

El encuentro será televisado por ESPN 2, disponible en el servicio básico de todas las cableoperadoras. También se podrá ver online a través de ESPN Play y de los servicios de streaming de los distintos proveedores de cable: Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.