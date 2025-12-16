Racing de Santander vs. Villarreal, Copa del Rey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing de Santander recibe a Villarreal este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio El Sardinero, por los dieciseisavos de final de la temporada 2025-2026 de la Copa del Rey.

Sigue aquí en directo el Racing de Santander vs. Villarreal de la Copa del Rey 2025-26

Los Montañeses consiguieron avanzar a los dieciseisavos de final después de vencer por marcador de 2-1 a Ponferradina en la segunda ronda, con goles de Juan Carlos Arana y Aritz Aldasoro.

Por su parte, el Submarino Amarillo sufrió para meterse en la ronda de los 32 mejores, tras dejar en el camino por 5-3 en penales a Antoniano en la segunda fase, con anotación de Ayoze Pérez en el tiempo extra.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Racing de Santander vs Villarreal, Copa del Rey 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga 3 y LaLiga TV M3, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Win Play (Colombia), ECDF Web (Ecuador), Meridiano.net (Venezuela) y América tvGO (Perú). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Racing de Santander vs Villarreal

El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio El Sardinero.

México:12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos:13:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Racing de Santander

José Alberto López habló en conferencia de prensa previo al compromiso, donde no se guardó los halagos para su rival en turno.

"Es un partido precioso para todos nosotros, para la competición y creo que para todo el mundo. Medirnos a un rival tan ilusionante, con un equipo extraordinario y un cuerpo técnico impresionante, creo que cumple todos los requisitos para que nosotros tengamos una motivación extra de cara al partido de mañana y competir al máximo para intentar pasar a la eliminatoria", expresó.

"No tengo ni idea de lo que va a hacer Marcelino, pero independientemente de lo que haga, he visto que todos los jugadores tiene muchísimos minutos, son una plantilla extraordinaria que ha estado jugando en el último mes las dos o tres competiciones, junto a la Copa del Rey ha estado con la Champions también y ahora la Liga. Creo que ha rotado mucho, su jugador que más partidos tiene es 15 por lo que he visto, casi todos están en 10 u 11 partidos. Independientemente del equipo que saque, va a sacar un gran equipo, un equipo de primer nivel, un equipo de nivel Champions y nosotros es como decía antes, muy motivante, ilusionante el medirnos ante ese tipo de jugadores y ante un cuerpo técnico como el del Villarreal", agregó.

Noticias del Villarreal

Marcelino García Toral también dio sus impresiones previas al cruce, tanto de la competición como de su rival.

"Es una competición en la que queremos competir y disfrutar, como en todas. Queremos pasar rondas y estamos en ese camino. Nos estimula porque sabemos que ganando cinco partidos en esta competición puedes jugar una final. Eso merece toda nuestra atención, esfuerzo e ilusión", comentó.

"Es el líder de Segunda División. El peor rival de esta categoría que nos podía tocar. Están en una gran dinámica. Promedian casi 2,5 goles por partido. Tienen un gran nivel ofensivo. En su casa, llevan seis partidos sin perder. Han conseguido cuatro victorias y dos empates. Son primeros y son un gran equipo", explicó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles