Rabah Madjer: «La eliminación de Argelia fue merecida... y Petković fue un desastre»

Rabah Madjer, leyenda de Argelia, criticó al suizo Vladimir Petković, seleccionador de «Los Verdes», tras la sorpresiva eliminación en la ronda de 32 del Mundial 2026 a manos de Suiza (0-2).

En el programa «Nadina» afirmó: «La eliminación de Argelia fue merecida; no ofrecimos nada frente a Suiza, que demostró su superioridad y podría haber ganado por más».

Además, criticó la falta de madurez del equipo y cuestionó la alineación elegida por el técnico, que dejó fuera a varios jugadores y colocó al joven Ibrahim Mazza como falso delantero, un rol que no se ajusta a sus habilidades.

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Y añadió: «Petković tomó decisiones desastrosas que afectaron mentalmente al equipo y, en mi opinión, la derrota fue merecida».

Y concluyó: «La preparación para esta fase no fue buena; algunos decían que jugar contra Suiza sería fácil y que la clasificación estaba asegurada, pero yo ya había condenado este tipo de afirmaciones, que no tienen fundamento en el fútbol».



