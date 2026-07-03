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Rabah Madjer: «La eliminación de Argelia fue merecida... y Petković fue un desastre»

V. Petkovic
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Bosnia y Herzegovina
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Argelia
Canadá

Primeras declaraciones de la leyenda argelina tras el fracaso en el Mundial

Rabah Madjer, leyenda de Argelia, criticó al suizo Vladimir Petković, seleccionador de «Los Verdes», tras la sorpresiva eliminación en la ronda de 32 del Mundial 2026 a manos de Suiza (0-2).

En el programa «Nadina» afirmó: «La eliminación de Argelia fue merecida; no ofrecimos nada frente a Suiza, que demostró su superioridad y podría haber ganado por más».

Además, criticó la falta de madurez del equipo y cuestionó la alineación elegida por el técnico, que dejó fuera a varios jugadores y colocó al joven Ibrahim Mazza como falso delantero, un rol que no se ajusta a sus habilidades.

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Y añadió: «Petković tomó decisiones desastrosas que afectaron mentalmente al equipo y, en mi opinión, la derrota fue merecida».

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Y concluyó: «La preparación para esta fase no fue buena; algunos decían que jugar contra Suiza sería fácil y que la clasificación estaba asegurada, pero yo ya había condenado este tipo de afirmaciones, que no tienen fundamento en el fútbol».


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