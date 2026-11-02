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Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Quizás piensen que estoy loco»: Carrick desafía el fantasma del despido con una llamativa declaración antes del duelo ante la Roma

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones
M. Carrick
Inglaterra
Italia

Las derrotas se sucedieron para Carrick...

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Michael Carrick, el entrenador del Manchester United, afronta una presión cada vez mayor ante la caída de resultados del equipo y su cercanía a la zona de descenso en la Premier League, pero el técnico inglés no parece preocupado por su destino, prefiriendo centrarse en el esperado duelo ante la Roma en la Liga de Campeones de Europa, que representa una nueva oportunidad para salvar su temporada y recuperar la confianza de la afición.

El Manchester United vive una de sus peores etapas desde la década de 1980, después de ser incapaz de lograr victoria alguna desde su triunfo sobre el Sabah azerbaiyano el pasado septiembre, lo que ha incrementado las especulaciones sobre el futuro de Carrick, pese a que el club sigue dándole otra oportunidad, ya que dirigirá al equipo desde el banquillo durante el duelo ante la Roma, previsto para mañana en el estadio Old Trafford.

Sobre su futuro con el equipo, Carrick dijo durante la rueda de prensa previa al partido: "No puedo predecir el futuro, nadie sabe qué va a pasar. Espero con ganas el partido de mañana. Puede que penséis que estoy loco al mirar los resultados que hemos conseguido, pero sea lo que sea, que sea, y veremos adónde nos llevan las cosas".

El técnico inglés afirmó que su prioridad en este momento es recuperar el ánimo dentro del vestuario, señalando su confianza en las cualidades de sus jugadores a pesar de los decepcionantes resultados.

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Dijo: "Conozco a los jugadores y sé lo que son capaces de ofrecer. Lo hemos demostrado en algunas ocasiones, y vimos un destello de nuestro potencial en el último partido. Tenemos que movernos y provocar un cambio rápido".

Carrick añadió: "Tenemos dos partidos importantes esta semana, y es otra gran oportunidad para atacar y crear una gran noche para nosotros", en referencia a la importancia del duelo europeo y a los desafíos que esperan al equipo en los próximos días.

El calendario de partidos no concede al Manchester United una gran oportunidad para tomar aire, ya que recibe a la Roma antes de disputar dos difíciles duelos ante el Aston Villa y el Liverpool en la Premier League, lo que pone al equipo ante una verdadera prueba para recuperar su equilibrio.

En otro orden de cosas, Carrick defendió a sus jugadores frente a las críticas relacionadas con la disciplina dentro del campo, asegurando que la caída de resultados no está vinculada a una falta de compromiso.

Dijo: "Ya lo he dicho antes, no tengo ninguna duda sobre el compromiso de los jugadores. Podemos tomar mejores decisiones, pero no hay en absoluto ninguna falta de compromiso".

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