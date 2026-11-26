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Anthony Gordon puso fin a un mes de sequía goleadora con un doblete en la victoria del Barcelona ante el Sabah FK en la Champions League, disputada en el Estadio Olímpico de Bakú. Tras marcar seis goles en dos visitas a Azerbaiyán en la competición, el delantero inglés bromeó con mudarse allí, aunque admitió que debería haber firmado un triplete.

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Gordon pone fin a su sequía goleadora con un doblete en Bakú

Anthony Gordon marcó dos goles y ayudó al Barcelona a justificar su condición de gran favorito con una contundente victoria ante el Sabah FK en la Champions League, disputada en el Estadio Olímpico de Bakú. El internacional inglés, que desde su llegada el verano pasado se ha hecho con la titularidad en la banda izquierda por delante de Karim Adeyemi, por fin acompañó su intensa presión con goles: marcó en los minutos 30 y 50 al aprovechar sendos rechaces del portero Pokatilov, aunque vio cómo le anulaban otro tanto tras una revisión del VAR.

Gordon, que no marcaba con el Barcelona desde el partido contra el Alavés del 31 de octubre, bromeó sobre su sorprendente afinidad con Azerbaiyán después de haber anotado allí cuatro goles con el Newcastle United ante el Qarabag la temporada pasada. «¡Quizá en algún momento de mi vida tenga que mudarme aquí! Me ha ido muy bien aquí y, sí, hoy ha sido un gran partido. Dos goles, obviamente, así que estoy contento, pero podría haber marcado un triplete. Aún me queda mucho trabajo por hacer», declaró Gordon a Stan.

El triplete que se le escapó y un viaje agotador

Preguntado tras el pitido final si sus seis goles en dos temporadas le convertían en el «rey de Bakú», Gordon quitó importancia al título y lamentó una ocasión fallada con la zurda que le habría permitido completar el triplete. También elogió la concentración colectiva del Barcelona después de un largo viaje lejos de casa.

«No diría eso, pero es un lugar muy especial para mí. Debería haber marcado un triplete, pero fallé aquella ocasión con la zurda. Estoy muy contento», explicó. Al valorar la actuación del equipo, Gordon añadió: «Creo que estuvo muy bien porque, como he dicho, viajar es realmente difícil. Llegamos aquí hace dos días, lejos de la familia, para vivir este tipo de experiencia, pero Azerbaiyán es un lugar precioso».

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Tras el registro de Harry Kane en la Champions League

Con su doblete, Gordon suma tres goles en cinco partidos de la Champions League esta temporada, después de haber marcado también ante el Galatasaray. A lo largo de su carrera, acumula 13 goles en sus primeros 23 encuentros de la fase principal de la competición. Entre los jugadores ingleses, solo le supera el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, que anotó 18 en sus primeros 23 partidos.

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Antes de ser sustituido por Raphinha en el minuto 76, Gordon registró cinco disparos, tres de ellos a puerta, un 84 % de acierto en el pase y dos recuperaciones de balón. El Barcelona arrolló al Sabah con tres goles en un intervalo de 10 minutos de la segunda parte.

Fresco y listo para la prueba ante el Deportivo del domingo

Gordon había descansado en el anterior partido del Barcelona, contra el Villarreal, y se mostró en plena forma durante los 76 minutos que jugó en Bakú.

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Con la confianza recuperada de cara a puerta, se espera que el extremo mantenga la titularidad cuando el Barcelona vuelva a jugar en La Liga este domingo contra el Deportivo.