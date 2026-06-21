«Quizá sea el que salga perdiendo en la selección holandesa»

Mike Verweij teme por la titularidad de Donyell Malen en la selección holandesa. El delantero aún no ha marcado en este Mundial, mientras que el resto de los delanteros de la “Oranje” brillaron el sábado ante Suecia (5-1).

«Temo por Malen; podría quedarse en el banquillo contra Túnez», pronostica Verweij en el podcast Kick-Off de De Telegraaf.

«Koeman no quedó contento con el trabajo defensivo de Malen y por eso lo sustituyó», añade Valentijn Driessen. «Summerville lo hizo mejor y es más seguro cuando está en forma».

Brobbey marcó dos goles en la primera parte ante Suecia en Houston, pero Koeman aún no confirma su titularidad contra Túnez ni para unos posibles octavos de final.

«Quizá para mantener a Brobbey en forma», especula Driessen. «O para dejar abierta la opción de usar otro delantero ante un rival diferente. Pero sería injusto dejar en el banquillo a un delantero que acaba de marcar dos goles».

Gakpo también marcó dos tantos ante la débil defensa sueca y Summerville, que reemplazó a Malen, añadió el quinto en los minutos finales, su segundo gol en el torneo tras el 2-1 contra Japón.

Holanda cerrará la fase de grupos el jueves contra Túnez, ya eliminado tras caer 0-4 ante Japón.