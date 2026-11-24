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El exinternacional neerlandés Rafael van der Vaart ha vuelto a destacar el enorme talento que ve en Donyell Malen, exjugador del Dortmund que brilla ahora en la Roma.

«Siempre he dicho que Malen tiene potencial para alcanzar el nivel de Kylian Mbappe. Lo que pasa es que no siempre lo demuestra», afirmó Van der Vaart en el programa «Rondo» de la cadena neerlandesa Ziggo Sport, mientras se hablaba de los cuatro goles de Malen en la victoria de la Roma por 5-1 en Parma durante la última jornada de la Serie A .

«No me avergüenza decirlo. Y quizá se rían de mí por esto. Pero de verdad creo que podría alcanzar el nivel de Mbappe», insistió Van der Vaart al comparar el potencial de Malen con el del delantero francés del Real Madrid, que acaba de quedar segundo en el Balón de Oro de 2026, por muy poco detrás del ganador Harry Kane, del Bayern de Múnich .

Donyell Malen está «mentalmente un poco más relajado» que Kylian Mbappe

Malen está, eso sí, «mentalmente un poco más relajado» que Mbappe, explicó la leyenda del Ajax, que bromeó: «Después de estos cuatro goles, ahora se tomará dos partidos de descanso». Para alcanzar realmente la categoría de la estrella del Real Madrid, Malen debe «dejar atrás esa dejadez sin falta», según Van der Vaart.

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Malen, que en su día pasó de la cantera del Ajax de Ámsterdam a la del Arsenal como gran promesa de 16 años, jugó en el Borussia Dortmund desde el verano de 2021 hasta enero de 2025. El atacante dejó el Dortmund para fichar por el Aston Villa, donde no fue feliz, ejerció casi siempre de revulsivo y abandonó Birmingham después de solo un año.

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A principios de año, Malen recaló en la Roma , un fichaje que ha resultado todo un acierto para ambas partes. El internacional neerlandés mostró un gran nivel en Italia desde el primer momento y se ha convertido en un goleador fiable . Mientras que en sus anteriores equipos jugaba principalmente en una de las dos bandas, el entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, saca el máximo partido a sus virtudes como delantero centro .

Getty Images

Esta temporada, el jugador de 27 años suma ya 16 goles y cinco asistencias en 15 partidos entre todas las competiciones. Con 12 tantos en liga, encabeza la tabla de goleadores de la máxima categoría italiana. En lo que va de 2026, Malen ha marcado 26 goles en la Serie A y se ha convertido en el primer jugador de la Roma en superar los 25 tantos ligueros en un año natural desde Pedro Manfredini, que también anotó 26 en 1960, hace 66 años. Malen tiene contrato con la Roma hasta 2030, después de que el club lo fichara definitivamente el pasado verano, tras su cesión, por un traspaso de 27 millones de euros en total.

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Van der Vaart ya había lamentado que Malen desaprovechara su potencial

No es la primera vez que Van der Vaart intenta públicamente sacar todo el potencial de su compatriota. Ya en la primavera de 2024, cuando Malen aún jugaba en el Dortmund y atravesaba una etapa bastante buena, afirmó: «De verdad veo en él un talento enorme». Le gustaría preguntarle al delantero: «¿Quieres convertirte en el mejor jugador del mundo?». Según Van der Vaart, Malen reúne las condiciones para conseguirlo, pero a veces le falta la actitud necesaria y, por eso, no aprovecha al máximo sus capacidades.

«Veo un potencial que no tiene nadie. Me gustaría agarrarlo del cuello. Me molesta que no dé todo lo que lleva dentro», protestó Van der Vaart. Poco después, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra su antiguo club, el PSV Eindhoven, en marzo de 2024, preguntaron a Malen por aquellas declaraciones. El jugador rechazó sobre todo la insinuación de que su propia pereza fuera un obstáculo.

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«No me conoce», respondió Malen al exjugador del Hamburgo. «No ve lo que hago en casa ni cuánto me esfuerzo. Cada uno tiene su opinión».