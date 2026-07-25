De cara al nuevo comienzo del combinado de la DFB bajo el mando del nuevo seleccionador Jürgen Klopp, Karius dijo en una entrevista con WAZ: "No sé qué planea. Pero ahora juego con el Schalke en la Bundesliga, las condiciones no son malas. Si rindo a un gran nivel, quizá pueda convertirme en candidato". Dará "todo por el Schalke; luego ya veremos qué pasa", afirmó el jugador de 33 años.

Klopp, al menos, ya sabría bastante bien qué puede esperar de Karius. Al fin y al cabo, el recién nombrado seleccionador de la DFB fichó al guardameta en 2016, procedente del 1. FSV Mainz 05, para el Liverpool, e incluso lo convirtió por momentos en el número 1 en Anfield Road. Sin embargo, aquella etapa terminó de forma abrupta con la final de la Champions League de 2018, que el Liverpool perdió por 1-3 contra el Real Madrid. Karius, que sufrió una conmoción cerebral en el transcurso del partido, fue responsable de dos de los goles encajados. Como reveló ahora, después cayó en un profundo pozo mental.

"Hasta ese momento, en mi carrera todo había ido cuesta arriba, y de repente me estrellé con estrépito, hasta tocar fondo", explicó Karius. "En esa fase tenía la sensación de que nadie me iba a entender. Ya no tenía ganas de entrenar, ya no tenía ganas de jugar", recordó. Con solo 25 años por entonces, incluso pensó en poner fin prematuramente a su carrera. No volvió a jugar ni un solo partido más con el Liverpool tras aquella final de la Champions perdida; después llegaron cesiones al Besiktas (2018 a 2020) y al Union Berlin (2020/21), antes de que en 2022 ya no recibiera un nuevo contrato de los Reds y se marchara definitivamente.

¿Hasta la selección de la DFB? Loris Karius recuperó en el Schalke su antiguo nivel

Tras dos años en el Newcastle United y medio año sin equipo, Karius recaló en el Schalke a comienzos de 2025 y logró reconducir allí su carrera. La pasada temporada, el exinternacional alemán en categorías inferiores tuvo una gran cuota de responsabilidad en el ascenso del S04 y ahora quiere contribuir a que el Königsblau vuelva a asentarse en la Bundesliga. "Puedo imaginar perfectamente terminar aquí mi carrera. Ahora mismo no pienso en otra cosa", subrayó, dejando claro lo cómodo que se siente en el Schalke.

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Mientras tanto, Klopp dio esperanzas a posibles caras nuevas en su rueda de prensa de presentación del viernes: "Tengo muchísimas ideas. Todo el que tenga derecho a jugar con la selección debe esforzarse. Es un nuevo comienzo. Habrá jugadores que tendrán una oportunidad sin ni siquiera esperarlo", destacó Klopp, que, según sus propias palabras, tiene en el punto de mira a 57 jugadores de campo en su primera lista.

¡Todo abierto! ¿Quién será el número uno con Jürgen Klopp en el combinado de la DFB?

¿Y en la portería? Manuel Neuer, que había regresado una vez más a la selección expresamente para el decepcionante Mundial 2026, se ha retirado de nuevo tras la eliminación en dieciseisavos de final contra Paraguay. Quién será ahora el nuevo número uno con Klopp está completamente abierto. Antes del regreso de Neuer, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) ocupaba la plaza de titular bajo palos en la selección de la DFB, y con Alexander Nübel (Besiktas) y Jonas Urbig (Bayern de Múnich) son sobre todo otros dos guardametas los que actualmente se ven con opciones de ocupar el puesto en la portería de Alemania.

También Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, su cesión al Ajax de Ámsterdam parece inminente), que debido a una gran mala suerte con las lesiones no se convirtió finalmente en el sucesor de Neuer como estaba previsto tras la Eurocopa 2024, debería volver a tener ambiciones. Pero si Karius sigue rindiendo de forma constante a gran nivel con el Schalke también en Primera, realmente podría entrar en los planes de Klopp.

La primera oportunidad de recibir una convocatoria por primera vez con la selección absoluta llegará a finales de septiembre. Entonces, Alemania se medirá a domicilio a Países Bajos en el primer partido de la Nations League bajo el mando de Klopp.