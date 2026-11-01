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Luka Modric cree que el Milan firmó su mejor actuación de la temporada para imponerse por 3-1 a su rival, el Inter, en un emocionante derbi della Madonnina. El veterano centrocampista elogió el increíble ambiente de San Siro y pidió a sus compañeros que mantengan la regularidad en la lucha por el título de la Serie A.

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Modric disfruta del triunfo en el derbi

Modric cree que el Milan firmó su mejor actuación de la temporada al conseguir una victoria por 3-1 ante el Inter. El veterano centrocampista desempeñó un papel fundamental para que su equipo sumara los tres puntos en un emocionante Derby della Madonnina en San Siro.

El equipo local se adelantó pronto, con goles de Christian Pulisic y Adrien Rabiot en los primeros 10 minutos. Alessandro Bastoni recortó distancias para el Inter con un remate de cabeza, pero Diego Moreira restableció de inmediato la ventaja de dos goles con un espectacular lanzamiento de falta antes del descanso.

De vuelta a su mejor nivel

En declaraciones a CBS Sports Golazo tras el pitido final, Modric no pudo ocultar su alegría por la contundente actuación. El centrocampista admitió que el equipo necesitaba dar una respuesta contundente tras sus recientes dificultades en la competición nacional.

«Una victoria increíble, una actuación increíble», explicó Modric al valorar el triunfo. «Desde el primer minuto, creo que este quizá sea nuestro mejor partido de la temporada. En general, merecimos la victoria y estamos muy contentos después de un resultado decepcionante entre semana contra el Bologna».

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Preguntado por cómo había ayudado a los jugadores más jóvenes a superar una semana difícil, Modric destacó la importancia de mirar hacia delante: «Hay que ser positivo. No puedes lamentarte mucho por el último partido porque sabes que el siguiente llega enseguida».

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En busca de regularidad para luchar por el título

El Milan se está adaptando a nuevas ideas tácticas, y Modric reconoce que las dificultades propias de ese proceso son inevitables. Sin embargo, advirtió de que deben evitar las derrotas por errores evitables si quieren aspirar seriamente a los grandes títulos.

«Estamos creciendo como equipo, hay nuevas ideas de juego», señaló. «A veces habrá altibajos, pero tenemos que intentar que los momentos bajos sean los mínimos posibles si queremos ganar títulos».

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El fervor de la afición local desempeñó claramente un papel importante a la hora de impulsar al equipo. Modric no tardó en elogiar a los seguidores: «Esta noche, desde el calentamiento, estuvieron increíbles, y este tipo de ambiente te ayuda aún más a ganar».

Recorta distancias con los líderes

La decisiva victoria en el derbi ha aupado al Milan hasta la cuarta posición de la Serie A. Suma ya 21 puntos en sus primeros 10 partidos de la competición nacional. Lo más importante es que el triunfo lo deja a solo cuatro puntos de la Lazio y el Inter, líderes en este inicio de temporada. El resultado deja la lucha por el título más abierta que nunca, mientras el Milan busca cobrar un impulso decisivo antes de un invierno cargado de partidos.

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La atención se centrará ahora en la competición europea, ya que el Milan prepara su próximo encuentro. Recibirá al Ferencvaros en la Europa League con el objetivo de lograr otra victoria importante ante su afición.