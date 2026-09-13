Al margen del partido de Bundesliga entre Colonia y Werder Bremen del sábado por la noche (1-1), Matthäus dijo en Sky sobre El Mala: "Es, sin duda, un jugador para Jürgen Klopp. También habría sido un jugador para Julian Nagelsmann".

Nagelsmann convocó por primera vez a El Mala con la selección alemana en noviembre de 2025, tras su meteórico ascenso en el Effzeh. Sin embargo, el internacional sub-21 (siete partidos, un gol) todavía no pudo celebrar su debut con la absoluta. También se quedó fuera de la convocatoria de Alemania para la fase final del Mundial, algo que en su momento sorprendió bastante. Incluso cuando Lennart Karl (18, Bayern) sufrió una grave lesión antes del torneo, El Mala siguió sin entrar en los planes de Nagelsmann y el jugador del Leipzig Assan Ouedraogo (20) fue llamado después.

Matthäus tiene su propia teoría sobre esa decisión y, en cualquier caso, no ve motivos deportivos: "Quizá no se lo llevó porque habría habido demasiado revuelo a su alrededor. Pero eso es precisamente lo que necesitamos. Un jugador como él, con esa velocidad, explota sus virtudes. Tiene cualidades que se necesitan para estar arriba del todo".

Tras un turbulento verano de fichajes, que incluyó un supuesto traspaso rechazado al FC Brentford, el interés del BVB y una sorprendente renovación de contrato en Colonia, El Mala arrancó bien la temporada y, entre otras cosas, marcó un gol en la primera jornada contra el Hoffenheim (2-1).

Ante el Stuttgart (1-4) se perdió el partido de la semana pasada por enfermedad, y en el empate contra el Werder tuvo que empezar en el banquillo por unas molestias, antes de entrar para el último cuarto de hora.

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El entrenador del Colonia, Rene Wagner (38), dijo sobre la perspectiva de El Mala con la DFB: "Ya estuvo ahí. Todavía no ha habido ningún intercambio. Said ahora quiere rendir para postularse. Hoy, por desgracia, desde el banquillo, pero tenemos muchas esperanzas de que aporte mucha energía". El goleador del FC Linton Maina (27) se deshizo en elogios al afirmar que con el atacante, al menos, "sale una granada desde el banquillo".

El Colonia ocupa ahora la undécima plaza de la tabla con cuatro puntos. La próxima semana todavía le espera el partido a domicilio ante el Hamburger SV, antes del primer parón internacional de la temporada. Si El Mala estará con la selección absoluta se decidirá el jueves. Entonces Klopp dará su primera convocatoria.

¿Llamará a El Mala? Klopp abre la puerta a las caras nuevas en la DFB

Según Sky, Klopp quiere apostar por El Mala. El nuevo seleccionador de la DFB vería en él un gran potencial y querría darle confianza al jugador del Colonia desde el inicio de su etapa en el cargo, según informó el canal de pago ya hace algunas semanas.

Klopp ya había abierto de par en par la puerta a las caras nuevas en su rueda de prensa de presentación a finales de julio, y además subrayó que los extremos deben desempeñar un papel decisivo con él: "Porque cualquier rival puede cerrar mucho el campo. La única ventaja que tienes es, por un breve momento, en la banda. Los mediapuntas del fútbol actual están en la banda", dijo Klopp. Por su velocidad, capacidad de regate y su juego directo hacia portería, El Mala encaja perfectamente en ataque en el intenso fútbol de Klopp, aunque también será decisivo su trabajo en la presión tras pérdida.

Alemania se enfrentará primero en Ámsterdam a Países Bajos (24 de septiembre) en la Nations League. Tres días después llegará el estreno de Klopp en casa, en Augsburgo, contra Grecia (27 de septiembre); además, Alemania también se medirá a Serbia (1 de octubre, Múnich) y de nuevo a Grecia (4 de octubre, Tesalónica) en otros dos partidos de la Nations League.