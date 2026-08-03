«Quizá esa sea la faceta suya que la gente no conoce»: el técnico del Bayern, Vincent Kompany, se sinceró sobre Min-Jae Kim

En la pasada temporada, en el Bayern de Múnich Dayot Upamecano y Jonathan Tah fueron fijos en el centro de la defensa, y Min-Jae Kim figuró como su primer relevo. Actualmente nada apunta a que este reparto de roles vaya a cambiar en el futuro. «No lo digamos todo de una manera tan absoluta», explicó Vincent Kompany el lunes durante la gira asiática del Bayern de Múnich en una rueda de prensa en la isla surcoreana de Jeju.

«Hablamos de una competencia que me gusta y que yo mismo viví en el Manchester City», comentó Kompany. «Lo más importante es demostrarlo en el campo. En ese sentido, quiero hacerle un elogio a Min-Jae. Pase lo que pase, sigue concentrado y deja que sus actos hablen sobre el campo.»

En la pasada temporada, Kim tuvo muy pocos minutos al principio. «Tuve muchas situaciones en las que pensé: quizá ahora es el momento adecuado para hablar con Min-Jae», relató Kompany. «A veces hablé con él, a veces lo dejé tranquilo. En cada situación reaccionó de la manera correcta y lo dio todo en los entrenamientos y sobre el campo.»

En la recta final de la temporada, Kim acumuló muchos minutos en la Bundesliga, que en ese momento ya estaba decidida, lo que permitió a Upamecano y Tah recuperarse para los partidos de eliminatorias en las competiciones de copa.

El Bayern de Múnich se prueba este martes ante el Jeju

Actualmente, el Bayern de Múnich prepara la nueva temporada en la Corea del Sur natal de Kim. Este martes, a las 13:00, disputará un amistoso contra el Jeju SK FC. Kim y Tah forman parte de la expedición, mientras que Upamecano sigue de permiso especial tras su participación en la semifinal del Mundial con Francia.

De cara a la próxima temporada, el propio Kim espera «que el entrenador me dé muchas oportunidades» y añadió, con su habitual modestia: «Estoy muy feliz de poder medirme con Jonathan Tah y Dayot Upamecano. En el Bayern de Múnich hay una fuerte competencia cada temporada. Pero también nos llevamos bien entre nosotros. Y hablamos mucho, así que estoy muy satisfecho. Puedo aprender mucho de ellos.»

Para cerrar la ronda de prensa, a Kompany todavía le preguntaron por facetas desconocidas de Kim. «La gente ni siquiera sabe que también tiene un sentido del humor increíble», dijo Kompany, sonrió y añadió: «Es verdad de verdad. Siempre que un jugador está al lado de Min-Jae, él se pone a reír. Quizá esa sea la faceta suya que la gente no conoce.»