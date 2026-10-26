En Sky90, el jugador con más partidos en la selección alemana explicó el domingo por la noche que el delantero del VfB Stuttgart podría estar algo cohibido por su nueva responsabilidad como capitán del equipo.

«Al menos, eso parece, porque ya no tiene la misma soltura. Ha perdido la sonrisa. Quizá piensa demasiado», explicó Matthäus. Aunque defendió que no se le retirase de inmediato el brazalete de capitán a Undav, añadió: «Pero quizá no le han hecho ningún favor con ello, porque está demasiado centrado en sí mismo».

Undav, que asumió el cargo de capitán esta temporada en sustitución del centrocampista Atakan Karazor, atraviesa un pequeño bajón de forma. El jugador de 30 años solo ha marcado un gol en once partidos oficiales entre todas las competiciones en la temporada 2026/27 y sigue sin marcar en sus siete encuentros de Bundesliga.

También por eso, el Stuttgart ocupa apenas el 15.º puesto de la tabla. En los siete partidos disputados hasta ahora, el equipo suabo solo ha sumado seis puntos y en su último encuentro perdió por 2-3 ante el colista Borussia Mönchengladbach, que hasta entonces no había sumado ningún punto.

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¿Qué les espera a Deniz Undav y al VfB Stuttgart?

La derrota ante el Gladbach fue «otro duro golpe» para Undav y el VfB, según Matthäus. «En los últimos dos años también le han pasado muchas cosas por la cabeza. ¿De dónde viene? ¿Qué ha logrado? Toda Alemania habla de él: el salvador que marca los goles para Alemania y la lleva al título mundial. Y, de repente, capitán. Eso también ha sido mucho para él mentalmente».

Como capitán, Undav tiene ahora «una responsabilidad especial con el equipo. No tanta como un entrenador, por supuesto, pero, como capitán, tienes asuntos que pueden distraerte de lo que llevas años haciendo bien», explicó Matthäus.

El Stuttgart y Undav se enfrentarán el miércoles al SC Paderborn en la Copa de Alemania. El sábado siguiente, el equipo de Sebastian Hoeneß visitará al Bayer 04 Leverkusen en la Bundesliga.