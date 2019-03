Quique Setién se queja del arbitraje tras la eliminación contra el Valencia

El entrenador del Betis mostró su enfado con las decisiones del colegiado y aseguró que Gabriel Paulista cometió penalti sobre Lo Celso.

Después del partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, que clasificó al Valencia a la cita decisiva con el Barcelona, el entrenador del Real Betis, Quique Setién, se quejó de los arbitrajes y aseguró que marcaron la eliminatoria frente al conjunto Che.

ASÍ FUE LA POLÉMICA EN MESTALLA

"La final, seguramente, la perdimos en el partido de ida. Y luego, lo voy a decir, porque si no, voy a reventar. Hay dos jugadas muy importantes. Una, en el partido de ida en el minuto 6 que es un penalti clarísimo. Hoy hay una jugada del número 5 (Gabriel Paulista) con Gio (Lo Celso), que es una jugada violenta, que es penalti. No voy a echarle la culpa a estas dos acciones. Pero han podido ser dos jugadas definitivas que el árbitro no las ha planteado como tales", dijo, después del partido, Quique Setién en rueda de prensa.

Sobre los 35 minutos de la etapa inicial, el central brasileño del Valencia Gabriel Paulista despejó un balón en el área local. Sin embargo, después de rechazar la pelota, el futbolista Che dejó la pierna e impactó en el rostro de Giovani Lo Celso, que quedó muy dolorido en el césped de Mestalla. El colegiado no señaló falta, pese al reclamo de algunos futbolistas verdiblancos.

En cuanto a la derrota 1-0, comentó que el Betis ha "generado ocasiones suficientemente claras para marcar pero al final dependes del acierto".

Por otro lado, pese a la eliminación en la Copa del Rey, Setién aseguró que todavía les queda "un reto importantísimo que es luchar por la cuarta plaza" en LaLiga. "La progresión que está teniendo este equipo es admirable", manifestó.