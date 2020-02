Quique Setién: "Es obvio que necesitamos que venga un delantero"

El entrenador del Barcelona piensa en un atacante "versátil", tal y como reconoció este viernes, cuando también elogió a Loren Morón.

Quique Setién, entrenador del FC , ha comparecido este sábado en la previa al partido contra el , por una nueva jornada de . En ese sentido, el ex técnico del conjunto bético dijo que "es un partido especial para mí y para mi cuerpo técnico, hemos pasado allí dos años inolvidables y es cierto que tiene unas connotaciones especiales".

"Conocemos al equipo aunque han llegado jugadores nuevos. Tenemos un conocimiento profundo, pero eso no significa que los tengamos controlados. Los últimos resultados no han sido tan bueno, pero su último partido en casa fue solvente, un 3-0 a una que no es fácil y deberemos estar muy bine para sacarlo adelante", avisó.

Y agregó: "Pasé dos años maravilloso en el Betis, sólo tengo palabras de agradecimiento por lo que ayudó a mi crecimiento. Es cierto que los últimos meses fueron duros, esa fue la impresión desde fuera, pero yo no le guardo ningún rencor a nadie y me quedo con lo bueno, con el día a día y con los amigos que dejé. Me fui satisfecho porque sé en la situación en la que estaba el Betis cuando llegué y en la que lo dejé cuando me fui".

Sobre jugar después del , aseguró: "No tengo preferencia sobre jugar antes del Madrid o después. Nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer nosotros y no pensar en lo que hace el rival".

Consultado por el delantero que llegará al Barcelona para reemplazar a los lesionados Dembélé y Luis Suáre, Setién contestó que "pensamos en un delantero versátil, es obvio que necesitamos que venga alguien y que nos ayude. Barajamos varios nombres, pero la Federación tiene que dar permiso".

Además, Setién comentó que "para el tema de los centrales, Araujo, del filial, viajará seguramente, otros chicos del filial se han entrenado con nosotros y el fichaje que podremos hacer con permiso de la Federación, si lo da, será de un delantero, no de un central. Sólo hay 14 fichas, sí, es algo que nos puede crear algún problema, pero encontraremos soluciones".

Sobre el presunto interés en Loren Morón, punta del Betis que suena para el Barcelona, afirmó: "A Loren lo conocemos bien, es un futbolista que ha estado muchas jornadas siendo el máximo goleador español de la categoría, es muy bueno y tiene muchas virtudes".