Quique Setién abre la puerta a que el Barcelona fiche un sustituto de Luis Suárez

El técnico cántabro aseguró que prestará especial atención al filial pero no se cierra a que puedan fichar un nuevo delantero.

Quique Setién fue presentado este lunes como nuevo entrenador del y uno de los temas que abordó fue la posibilidad de fichar en este mercado de enero un delantero que pueda sustituir a Luis Suárez, que estará cuatro meses de baja tras ser operado de unas molestias en la rodilla.

“Yo creo que tenemos muchas cosas que hablar. No nos ha dado tiempo. No hemos hecho nada más que aterrizar. Tenemos tiempo para matizar bien estas cosas, tengo claro que siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen. Valoraremos, me escucharán, soy una persona de club, convencido que todos acertamos y nos equivocamos. No es algo que me preocupa, porque tenemos que pensar en los que tenemos”, comentó en su rueda de prensa.

No obstante, el cántabro dejó claro que quiere contar con la cantera: "Este club tiene una cantera extraordinaria aunque no conozco en profundidad a la mayoría pero irán viniendo con nosotros y participarán, lo tienen que tener claro los del primer equipo, el talento desde abajo se abrirá paso si se lo merecen, tengo una predisposición a cuidar de los chavales porque siempre que aparece uno nuevo hay una energía positiva que impide que los de arriba se relajen, eso es un mensaje para los jóvenes y siempre lo he cumplido, si de verdad progresan y se lo ganan perfectamente pueden ser uno más en el primer equipo".