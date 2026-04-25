Quinten Timber sobre su repentina salida del Olympique de Marsella: «En julio me voy…»

Quinten Timber dejará el Olympique de Marsella el próximo verano, según la prensa francesa. Así lo sugirieron sus propias declaraciones en una rueda de prensa.

Llegó en invierno procedente del Feyenoord por 4,5 millones de euros y, desde entonces, ha jugado casi todos los partidos de la Ligue 1 sin participar en ningún gol. El Marsella es sexto y pelea por la Champions.

Para lograrlo, la directiva mantiene al plantel en «confinamiento temporal» en las instalaciones de entrenamiento. «Lo veo de forma positiva», afirma Timber. «Disfruto de estar con el equipo, de estar juntos».

“Como dije, debemos mejorar y mantener la actitud positiva. Llevamos mucho tiempo juntos y eso es bueno. Ahora debemos concentrarnos en el domingo. Estamos unidos como equipo y club; eso es lo importante”.

Al ser consultado sobre su futuro, el neerlandés se limita a responder: «Llegué en enero y estoy 100 % enfocado en que el club se clasifique para la Liga de Campeones. Mi atención está en el domingo».

«No pienso en lo que pueda pasar en junio o julio. En julio seguiré las conversaciones y entonces podré responderte. Ahora estoy 100 % centrado en estos últimos cuatro partidos con el Olympique de Marsella. Quiero ganarlo todo y la única forma es concentrarme en cada encuentro».

«No puedo pensar en nada más; si me distraigo, pierdo energía y puedo lesionarme, así que evito hacerlo. Es divertido imaginar lo que pasará en el Mundial, pero ya veremos al final de la temporada», concluye.

Los medios franceses aseguran que Timber prepara su salida, pues evitó confirmar su continuidad en Marsella tras el verano. El internacional holandés, con su plaza en el Mundial casi asegurada, tiene contrato hasta mediados de 2030.