«Quinten Timber se decanta definitivamente por un club de la Premier League»

Quinten Timber cambia el Olympique de Marsella por el Crystal Palace, según informa el periodista Santi Aouna este domingo en X. El internacional neerlandés espera ahora a que ambos clubes alcancen un acuerdo definitivo.

Por ahora se desconoce qué cantidad quiere poner sobre la mesa el club de la Premier League por Timber, que en enero fue fichado procedente del Feyenoord por 4,5 millones de euros. El centrocampista siempre ha tenido preferencia por la competición inglesa.

Al Marsella le vendría muy bien el dinero por Timber. El traspaso de Pierre-Emile Højbjerg al Newcastle United se frustró recientemente, por lo que el gigante francés dejó de ingresar diecisiete millones de euros.

Según se informa, el Marsella maneja un precio de salida de quince millones de euros. El FC Porto de Francesco Farioli y el Aston Villa también fueron vinculados con Timber, que por tanto parece decantarse por el Palace.

Desde su llegada al Marsella a principios de este año, Timber ha disputado dieciséis partidos. El exjugador del Feyenoord está preparando el gran duelo del domingo por la noche ante el AS Monaco.

Por cierto, el Palace está teniendo un arranque de temporada muy malo en la Premier League. El club del sur de Londres aún no ha sumado puntos y el viernes cayó con estrépito por 1-4 ante el Manchester City.