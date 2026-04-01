Quinten Timber hace unas declaraciones muy sinceras sobre el nivel del Feyenoord

Quinten Timber se ha adaptado rápidamente al Olympique de Marsella tras su salida del Feyenoord. El centrocampista afirma sentirse mejor que nunca y no duda de sus posibilidades de ir al Mundial, tal y como deja claro en una entrevista con el Algemeen Dagblad.

«Es un gran salto adelante», afirma Timber sobre su fichaje por el equipo francés. «A menudo se dice que el fútbol francés es una liga muy fuerte físicamente, pero también se juega muy bien al fútbol».

El internacional holandés nota a diario la diferencia de nivel. «Basta con ver en los entrenamientos cómo rematan a puerta Mason Greenwood y Pierre-Emerick Aubameyang. Eso es calidad y, como compañero, quieres formar parte de ello».

Timber siente que está progresando desde su llegada a Marsella. «Por supuesto. He jugado todos los partidos desde que llegué al Olympique. Solo del partido contra el París Saint-Germain ya aprendí muchísimo».

«En Francia son muy profesionales. En los Países Bajos a veces somos ingenuos, incluso a menudo». Según Timber, el ritmo y la presión son considerablemente mayores. «Hay menos tiempo con el balón, si no, tienes a alguien pegado a la espalda».

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el centrocampista tiene claras sus ambiciones. «En absoluto. Estoy convencido de que iré al Mundial este verano». Confía en su puesto en la selección holandesa. «El seleccionador sabe lo que puede esperar de mí».

Por último, Timber mira sobre todo hacia adelante y deja atrás su marcha del Feyenoord. «Ya no sigo mucho la Eredivisie, tengo que ser sincero».