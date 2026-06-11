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Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traducido por

Quinta experiencia. Alabado sea Dios, a punto de fichar por un nuevo club en la Liga Roshen

A. Hamdallah
1ª División
Al-Taawoun
Al Shabab
Marruecos
Marruecos
Arabia Saudí

¿Escribirá la estrella marroquí un nuevo capítulo en el fútbol saudí?

Según algunos medios, el marroquí Abdelrazak Hamdallah podría jugar en la Liga Roshen tras su breve paso por el Al-Shabab.

Abdulaziz Al-Malik, presidente del Al-Shabab, confirmó su salida tras la reciente crisis con su compañero Yannick Carrasco.

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Según el diario saudí «Al-Riyadiah», Hamdallah está a punto de acordar con Al-Taawoun un contrato de dos temporadas.

Las conversaciones están muy avanzadas y solo falta la firma.

Hamdallah ya ha jugado en cuatro clubes de la Liga Roshen: Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Shabab y Al-Hilal, y podría vivir su quinta experiencia con Al-Sukari.


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