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Danny Ghosen ha revelado en College Tour de podcast! que Quincy Promes se puso en contacto con él para hacer un documental sobre su vida y sus causas penales. Además, el futbolista quería financiar íntegramente la producción.

«Hace un tiempo me puse en contacto con el futbolista Quincy Promes. Le dije: “Oye, ¿no va siendo hora de que cuentes tu versión de la historia?”», comienza Ghosen en el pódcast. «Promes me dijo: “Ahora no, ahora no. Quizá en otro momento”. Medio año después, Promes me dijo que su primo se pondría en contacto conmigo».

Ghosen cuenta que después se reunió con el primo de Promes. En ese encuentro quedó claro que el exinternacional con Países Bajos quería hacer un documental para contar su versión de la historia. Quería pagar él mismo toda la producción.

«Entonces le dije: “Eso va a ser complicado”», relata Ghosen. «Porque entonces tendrías que renunciar a tu independencia», añade el presentador Twan Huys. A continuación, le pregunta a Ghosen si en algún momento se planteó aceptar la oferta.

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«No, por supuesto que no, porque no puede financiarte alguien sobre quien vas a hacer un documental y con quien quieres ser crítico», responde el periodista.

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Huys señala que Promes también ha sido condenado por delitos. «Por eso es absolutamente imposible. Además, ¿de dónde sale el dinero? Podría ser dinero de la droga», concluye Ghosen.

En junio de 2023, Promes fue condenado a un año y medio de prisión por causar lesiones graves a su primo. Durante una discusión en una fiesta en Abcoude, apuñaló a su familiar en la pierna.

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En febrero de 2024, el exinternacional recibió otra pena de prisión. Esta vez, el tribunal lo condenó a seis años de cárcel por su implicación en el contrabando de más de 1350 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes.

Ninguna de las dos condenas es todavía firme. El Tribunal de Apelación de Ámsterdam examinará los recursos de ambas causas penales a partir del 30 de noviembre de 2026.