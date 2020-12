Quincy Promes, arrestado por un apuñalamiento

Según 'De Telegraaf' la policía ha detenido al jugador por unos hechos acaecidos en julio; el Ajax se limita a comentar que "no ha entrenado".

Según 'De Telegraaf', el jugador del , Quincy Promes, ha sido arrestado por su presunta relación con un apuñalamiento sucedido el pasado mes de julio en el que un miembro de su familia acabó con importantes heridas en la rodilla y la pierna.

Jelmer Geerd, un portavoz de la policía de Amsterdam confirmó al citado medio que el extremo, de 28 años, fue arrestado -aunque no mencionó ningún nombre- y ahora pasará tres días en la cárcel a la espera de una posible sentencia en la que se arriesga a una pena de hasta cuatro años de prisión.

También según 'De Telegraaf', Promes celebró una gran fiesta familiar durante el mes de julio y por razones desconocidas tuvo una pelea con un allegado. Presuntamente Promes le habría apuñalado antes de ser frenado por terceras personas. La víctima acudió a la policía el pasado mes y la policía ha arrestado a Promes esta mañana.

El Ajax guarda silencio

Todavía no está claro por qué el jugador no fue arrestado anteriormente pero según el portavoz policial, los compromisos deportivos del Ajax no han tenido nada que ver. "Supimos del incidente hace un mes y empeszamos la investigación, que ha resultado en un arresto realizado esta mañana" ha comentado el mismo portavoz policial.

La primera reacción del Ajax, donde Promes cumple su segunda temporada tras su paso por el , fue que "estamos recopilando información" según 'De Telegraaf'. Por ahora, el club holandés se ha limitado a comentar públicamente que "Quincy no participó en el entrenamiento de esta mañana".

Dos versiones distintas de los hechos

A media tarde del domingo, el abogado del jugador negó que Promes hubiera estado involucrado en un incidente de estas características y que, además, "Promes no estaba en el lugar en el momento del incidente y está cooperando plenamente con la investigación" según el comunicado dirigido a los medios holandeses.

Sin embargo, la víctima, un primo de Promes, sostiene que "al final de la noche, mi cliente fue apuñalado sin motivo" según su representante legal, Yehudi Moszkowicz. A la espera de las conclusiones de la investigación y posterior sentencia, se sospecha que Promes ha cometido un asalto que provocó lesiones físicas graves. Ese delito conlleva una pena máxima de prisión de cuatro años.