Quilindschy Hartman dejará el Burnley para fichar por el Espanyol, según ESPN. Así, su paso por la Premier League se reducirá a una temporada.

Hace un año llegó procedente del Feyenoord por diez millones de euros, pero a mitad de temporada perdió su lugar en el equipo.

Su descenso de la Premier League hacía inevitable su salida. El traspaso a LaLiga es sencillo, ya que el estadounidense Alan Pace es dueño de ambos clubes.

Ya en enero, su presencia en un partido del Espanyol en el RCDE Stadium anticipó el interés, luego confirmado con contactos constantes.

Por ahora se desconoce si será una venta definitiva o una cesión, aunque su elevado contrato en Inglaterra hasta 2029 hace más probable esta última opción. El Burnley ya mostró su disposición a facilitar una salida temporal del lateral izquierdo.

Sin duda, Hartman imaginaba otro rumbo tras dejar la Eredivisie. La temporada pasada perdió el puesto en el Burnley y también en la selección holandesa.

Recientemente admitió haber valorado jugar con Curazao, pero la FIFA se lo impide tras sus cinco partidos con Holanda.