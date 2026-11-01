«No presto atención a esas noticias. Quiero quedarme aquí el mayor tiempo posible. Espero poder terminar mi carrera futbolística en este club», declaró el español tras la demostración de fuerza del Barça en su victoria por 6-1 ante el Deportivo Alavés el sábado. Así reafirmó una postura que ya había expresado en varias ocasiones.
El experto en fichajes Matteo Moretto había informado previamente de que el Manchester United tenía en su punto de mira tanto a Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, como a López. Según esa información, el club inglés ya estaría considerando fichar a ambos centrocampistas en invierno.
Sin embargo, el fichaje del futbolista de 23 años se antoja complicado, ya que López es una pieza clave del FC Barcelona. Además, el español atraviesa un momento de forma extraordinario: esta temporada ha marcado seis goles y repartido otras seis asistencias en 13 partidos oficiales con el conjunto catalán. Su aportación es fundamental para que el equipo de Hansi Flick lidere la clasificación de LaLiga con nueve victorias en diez partidos. Además, López renovó su contrato con el campeón de España hasta 2031 a principios de año.
El atacante se formó en la cantera del FC Barcelona y, salvo una cesión al Linares, de la cuarta división española, solo ha jugado como profesional para el conjunto catalán. El internacional español en diez ocasiones ha disputado hasta ahora un total de 149 partidos con el Barça.