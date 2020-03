“Quiero que Pogba se quede en el United, pero siendo Zidane entrenador del Madrid…”

Berbatov, exjugador del United con el que ganó ocho títulos, habla de los rumores de la salida del red devil a Madrid para reunirse con Zizou.

Dimitar Berbatov, leyenda del y del y embajador de Betfair, avisó de la posible atracción que puede ejercer la presencia de Zidane en el ante una potencial salida de Paul Pogba, ahora muy criticado en .

“Ojito al Real Madrid y a los rumores que hay alrededor de Pogba. No olvidemos que Zidane es su entrenador. Cuando tienes en un equipo jugadores y un técnico de tu país, con el que puedes hablar y que sabes que siempre te respaldará, especialmente hablando tu misma lengua, todo eso te hace sentir cómodo. No es una situación para subestimar”, empezó Berbatov a comentar para Betfair a propósito de Pogba.

Sucede que el francés lleva tiempo lesionado y hay voces que sospechan que podría tratarse de una treta para no jugar más con los ‘red devils’. “Con este chico da igual lo que haga, siempre va haber alguno que le va a atizar”, siguió analizando Berbatov para Betfair.

“Vaya donde vaya, seguro que lo hará genial. Él sabe que algo no está funcionando y que siempre tendrá algún equipo esperándole en el que seguramente jugará y lo hará bien. Fíjate en el ejemplo de Lukaku… ¡Pero qué cojones! No le salía nada en el United y ahora es un renacido en el Inter. ¿Cómo puñetas te lo explicas?”, comentó explícito, como siempre, el ex delantero búlgaro.

“Es decisión de Pogba qué hacer”

Berbatov también insistió, en todo caso, en que la pelota está ahora en el tejado de Pogba. Que debe ser él ahora quien decida qué hacer con su futuro. “Cuando los grandes te quieren es una sensación cojonuda, porque te hace sentir especial, y sabes que, si las cosas no salen, pues ya tendrás alguien que te quiera. Eso relaja, pero al mismo tiempo, te obliga a tomar decisiones. Al final, la decisión última es del jugador. A él le toca escoger qué hacer”, comentó el embajador de Betfair.

“Yo lo que quiero –continuó- es que Pogba se quede y verlo jugar con Bruno Fernándes, pero al fin y al cabo todos somos humanos, y todas esas críticas, por mucho que quieras evitarlas, al final te llegan. Yo no dudo de la profesionalidad de Pogba. Lo he visto de primera mano cuando entrenaba con nosotros siendo un crío, y lo hacía con ambición y con la aspiración de ser uno de los mejores, así que no dudo de su trabajo, de su ética y de su deseo por mejorar más aún”, concluyó el embajador de Betfair.