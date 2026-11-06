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Jose Mourinho ha valorado con una franqueza hilarante el próximo partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El entrenador del Real Madrid admitió que lo ideal para él sería que sus dos rivales por el título perdieran este fin de semana, mientras prepara a su equipo para un difícil desplazamiento a Valencia.

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Mourinho espera que sus rivales se dejen puntos

Mourinho aguarda con expectación un fin de semana crucial en la lucha por el título de Liga. Su equipo visita Mestalla el sábado por la tarde para enfrentarse al Valencia y tratar de mantener su excelente trayectoria en la competición doméstica. Sin embargo, en la capital española muchas miradas ya están puestas en otro gran enfrentamiento.

El Atlético y el Barça se preparan para medirse en un partido con importantes consecuencias en la parte alta de la clasificación. Con el Real Madrid disputándose el título con ambos clubes, Mourinho sabe que este fin de semana ofrece una gran oportunidad. Una victoria de su equipo, combinada con tropiezos de sus rivales, supondría un fin de semana perfecto.

Una respuesta tajante sobre el duelo por el título

En declaraciones a los medios en Ciudad Real Madrid, Mourinho fue preguntado por el gran partido. Fiel a su estilo, el técnico portugués respondió con absoluta franqueza al hablar de sus dos principales rivales. Reconoció que el desenlace que más le gustaría para el esperado encuentro es imposible.

«Me gustaría que perdieran los dos», declaró Mourinho en la web oficial del club. «No es posible. Para mí es muy sencillo, porque alguien se dejará puntos. La semana pasada ganamos todos, pero este fin de semana sabemos que uno de los dos o ambos se dejarán puntos. Sinceramente, me da igual».

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El Madrid busca más regularidad

Aunque está pendiente de sus rivales, Mourinho sigue plenamente centrado en mejorar a su equipo. El Real Madrid se ha acostumbrado últimamente a protagonizar remontadas espectaculares, pero su entrenador quiere que controle mucho más los partidos. Mourinho señaló la contundente victoria por 3-0 ante el Racing de Santander como el modelo que debe seguir su plantilla.

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«Es mejor no tener que remontar, mejor como en Santander, 0-3, y podrían haber sido cuatro o cinco al descanso», añadió Mourinho. «Remontar significa muchas cosas positivas, pero también algunas negativas. Las positivas son la confianza, el grupo, la amistad, la disposición a asumir riesgos, un banquillo fuerte, la motivación colectiva y saber qué camiseta llevas puesta.

»Pero también tiene su lado negativo y debemos trabajar en ello, buscar más regularidad para empezar bien los partidos, como en Santander y prácticamente en todos los de casa. Queda mucho por hacer».

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Una dura prueba en Mestalla

Antes de preocuparse por el resultado entre el Atlético y el Barça, Mourinho necesita que sus jugadores saquen adelante su propio partido. El Real Madrid afronta una visita al Valencia conocida por su dificultad. Conseguir los tres puntos en Mestalla nunca es fácil para ningún visitante en Liga.

Si el Madrid empieza con fuerza y evita verse por detrás en el marcador, ejercerá la máxima presión sobre sus rivales más cercanos en la lucha por el título. Una victoria en Valencia dejaría el escenario perfecto antes incluso de que el Atlético y el Barcelona salten al campo.