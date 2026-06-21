Nassir Mazraoui, estrella de Marruecos, sorprendió tras el segundo partido de los Leones del Atlas en el Mundial 2026.

Marruecos empezó el Mundial con un 1-1 ante Brasil y luego venció 1-0 a Escocia.

En una entrevista con el diario AS, el jugador de 28 años sugirió que podría retirarse pronto.

El jugador del Manchester United afirmó: «Quizá me retire tras el Mundial. La vida es corta. Quiero memorizar el Corán y, algún día, ser imán de una mezquita».

El defensa marroquí añadió que podría dejar el fútbol antes de lo previsto.

Formado en la cantera del Ajax, debutó en 2018 con el equipo holandés y en 2022 fichó por el Bayern de Múnich.

Desde 2024 milita en el Manchester United, donde tiene contrato hasta 2028.