En declaraciones al diario inglés Sun, Littler respondió a la pregunta de si es el deportista más dominante del mundo: "Ahora mismo, por supuesto, es difícil decirlo. Al fin y al cabo, Sinner ha ganado Wimbledon. Pero sí, por la forma en que gano mis partidos, rindo y conquisto títulos, probablemente soy el mejor que existe".

Se ve claramente en ventaja frente a Yamal, la estrella ofensiva del Barcelona, que aunque recientemente ganó el Mundial con España, a ojos de "The Nuke" solo convenció a medias.

"Obviamente, España ha ganado el Mundial y todo el mundo habla de Lamine Yamal. Quiero decir, en realidad no hizo gran cosa, ¿no? Quizá marcó un gol. Dio unas cuantas asistencias. ¿Es el mejor jugador de 19 años del mundo? ¡No, no lo es! Mientras yo gane, juegue bien y acumule trofeos, eso es lo único que cuenta", soltó Littler.

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Lamine Yamal se proclama campeón del mundo con España en 2026

En realidad, Yamal no tuvo en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México tanta influencia como la que sí había tenido dos años antes en la conquista de la Eurocopa en Alemania con la selección española. Entonces, el jugador de 19 años fue elegido mejor jugador joven del torneo y aportó cuatro asistencias y un gol en los siete partidos hasta la consecución del título.

En el Mundial de 2026, sus cifras fueron bastante más discretas. Yamal estuvo sobre el césped en los ocho partidos, una vez entrando como suplente, pero solo marcó un gol y dio una asistencia.

Aun así, la estrella ofensiva del FC Barcelona no llegó completamente en forma al Mundial, ya que sufrió una lesión en el muslo en el tercio final de la temporada con el FC Barcelona, que le afectó hasta bien entrado el torneo.

En dardos, por su parte, Littler es actualmente poco menos que imbatible. El doble campeón del mundo ha sido capaz de ganar este año los seis majors televisados de la PDC, además de convertirse en el primer jugador en la historia de la Order of Merit en superar la barrera de los tres millones de libras en premios. Desde noviembre, ha ganado 66 de sus 76 partidos en torneos major.