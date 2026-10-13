«¿Quieres jugar para Marruecos?»: el defensa del Getafe provoca a Yamal con unas palabras impactantes

El partido entre el Barcelona y el Getafe, disputado el pasado sábado en el marco de LaLiga, fue escenario de un episodio polémico entre Lamine Yamal y Abdelkabir Abqar, defensa del conjunto madrileño, después de que ambos jugadores se cruzaran palabras subidas de tono durante el desarrollo del encuentro.

El diario español "Sport" reveló, citando imágenes emitidas por el programa "El Día Después" en la plataforma "Movistar+", que el episodio comenzó tras las protestas de los jugadores del Barcelona por una decisión del árbitro Jesús Gil Manzano en una acción dentro del área del Getafe.

Los hechos se iniciaron después de un choque entre el delantero del Barcelona y el portero David Soria, tras el cual el árbitro señaló falta contra el jugador del conjunto catalán, decisión que provocó las quejas de los futbolistas azulgranas, que consideraban que el guardameta del Getafe había cometido la infracción.

Lamine Yamal fue uno de los que protestaron la decisión y, durante su reclamación, Abqar se acercó a él y empezó a provocarle aludiendo a sus orígenes marroquíes, diciéndole: "Lamine, Lamine, quieres jugar con Marruecos. Lamine, tú lo quieres", en referencia a la elección de la estrella del Barcelona de representar a la selección española a nivel internacional en lugar de la selección marroquí.

Yamal intentó apartar con el brazo al defensa del Getafe para continuar su conversación con el árbitro, pero Abqar siguió persiguiéndole y repitiendo sus comentarios, antes de que el jugador del Barcelona se alejara sin entrar en una discusión mayor, mientras que el árbitro no mostró ninguna reacción ante el episodio, según las imágenes difundidas.

Las imágenes volvieron a poner el foco sobre los orígenes marroquíes de Yamal, quien eligió representar a España a nivel internacional, y también dejaron ver parte de la tensión que acompañó al enfrentamiento, más allá de los acontecimientos deportivos que vivió el partido.